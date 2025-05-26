房仲全聯會民調：77.6%民眾受關稅事件影響購屋意願

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（中央社記者何秀玲台北26日電）根據房仲全聯會今天公布最新「2025年房地產走勢及政策調整」網路民調顯示，有77.6%民眾認為，近期關稅事件影響購屋意願，46.3%民眾認為政府應放寬第7波選擇性信用管制；此外，對於今年房價變動的看法，有37.4%民眾認為，房價會再上升5%以上。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（簡稱房仲全聯會），今年5月針對「2025年房地產走勢及政策調整」進行網路民調，民眾購屋意願數據調查時間為2024年7月至2025年5月，樣本條件為全台灣20歲以上民眾，總計回收有效問卷572份。

有77.6%民眾認為近期關稅事件對購屋意願有影響，其中購屋主力31至40歲中，有32.1%認為購屋意願有明顯影響；另外，有46.3%民眾認為，應全部或部份調整放寬解除信用管制；23.6%認為應維持不變。

2025年房價變動部分，37.4%認為房價會再上升5%以上；28.5%認為房價持平；29.7%認為房價將下降5%以上。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，時序進入第2季，關稅影響將從訊息面轉為實質面，調查結果有77.6%民眾購屋意願轉為觀望，其中31至40歲的購屋主力，更有高達3成的人認為影響明顯，採駐足觀望，可預見中古屋市場交易量將大幅萎縮，對房仲業從業人員的生計也會產生重大影響，會員店數可能也會下降。

王瑞祺表示，房地產這項內需型產業，更應該在此時強化抗衡能力，才能降低關稅及股匯變化等經濟衝擊。

王瑞祺也指出，內外環境的驟變始料未及，若是短暫現象，同業可以短期苦撐；若這是長期結構變化，一旦房屋買賣交易量大幅萎縮，進入探底期，倚賴交易量的不動產仲介經紀業，恐怕將難以生存，影響十餘萬從業人員家庭。

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他建議政府應考量社會安定，放寬信用管制的限貸令及寬限期，發揮房地產火車頭產業穩定內需經濟的功能。

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄表示，房地產及黃金向來是抗通膨最佳避險利器，建議政府應放寬信用管制，引導長期資金進入房地產，守護民眾資產。（編輯：潘羿菁）1140526