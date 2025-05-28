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鴻勁衝破千元穩居興櫃股王 台股現17千金

2025/5/28 12:58
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（中央社記者張建中新竹28日電）半導體測試設備廠鴻勁精密今天股價一度衝上1000元大關，達1015元，穩居興櫃股王，台股千金股增至17檔，盤中賣壓出籠，鴻勁股價跌落1000元關卡之下。

鴻勁以測試機和分類機產品為主，其中，分類機搭配溫控制統。鴻勁產品以人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）應用為大宗，比重達78%，車用比重約12%。

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受惠市場需求成長，鴻勁今年累計前4月營收新台幣79.82億元，較去年同期大增173.41%，其中，第1季稅後淨利25.68億元，創歷年同期新高，每股純益15.89元。

鴻勁先前指出，目前訂單能見度約6個月，因客戶對工程驗證機台需求強勁，出貨已超過100台，預期今年下半年和明年營運展望樂觀。（編輯：楊凱翔）1140528

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