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國泰20年美債ETF本季擬配0.31元 配息連3降

2025/6/2 15:07
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（中央社記者曾仁凱台北2日電）熱門債券ETF國泰20年美債ETF（00687B）今天公告收益分配評價結果，本季每受益權單位預計配發現金股息新台幣0.31元，比起去年第3季到今年第1季分別配息0.42元、0.38元，和0.35元，股息連3降；對照今天收盤股價26.49元，年化殖利率4.68%。

00687B本次參與配息最後買進日為6月16日，除息交易日為6月17日，收益分配預計7月11日發放。

受到5月新台幣兌美元急升帶來匯兌衝擊，以及美債殖利率持續攀升，美債ETF近期股價表現疲軟。尤其美國有6.5兆美元公債即將於6月到期，引發市場擔憂倒帳危機。

對此，國泰20年美債基金經理人江宇騰今天分析，美國6月到期的債務多為短期國庫券，除非貨幣市場出現資金緊縮，否則不太可能出現無人承接情況。

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江宇騰認為，儘管美國減稅法案將導致赤字增加，但若考慮未來10年預估可增加2.7兆美元的關稅收入，將可抵銷超過8成的赤字壓力。整體而言，隨政策逐步明朗，市場波動可望趨緩，看好美債仍具備長期配置價值。

江宇騰指出，第2季初美國物價數據降溫，但在關稅政策尚未明朗、就業市場仍穩的情況下，預期聯準會6月維持利率不變；若關稅政策於7月前後明朗化，可能推升下半年物價與失業率，屆時聯準會有望開始謹慎降息。現階段美國經濟及金融市場依然領先全球，因此美債仍具備價值儲藏功能，無需過度擔憂流動性風險。（編輯：黃國倫）1140602

江宇騰
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