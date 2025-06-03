搶中東資料中心商機 金寶：不建廠以全方位服務為策略

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（中央社記者吳家豪台北3日電）輝達接獲中東大訂單，供應鏈有望迎來人工智慧（AI）基礎建設商機。電子代工廠金寶（2312）總經理陳威昌今天表示，中東地區面臨電力、水資源及勞工等挑戰，建廠並非首選，金寶策略已轉向以產品銷售及售後服務為主的全方位服務模式，但今年中東不會有營收貢獻。

美國總統川普5月訪問中東地區，宣布沙烏地阿拉伯承諾對美國投資6000億美元，包括向輝達（NVIDIA）、超微公司（AMD）和高通（Qualcomm）採購大量晶片的協議。

陳威昌今天出席金寶股東會受訪指出，金寶從2年前開始布局中東市場，中東雖然不是非常大的單一市場，但確實是快速成長的市場，外界對中東市場的期望，是因為美國總統川普（Donald Trump）與中東國家簽下合約，其中有金寶客戶將在中東建立資料中心。

他說，初期中東希望金寶去設廠，但有些國家適合、有些不適合，金寶比較希望提供產品和全方位服務，雙方看法有一點落差，導致商談時間拉得比較長。然而中東是金寶必須經營的地區，目前有些案子正在進行，還沒有結果之前不方便透露。

陳威昌強調，金寶原本考慮在中東地區建廠，但由於當地面臨電力、水資源、勞工、人口結構等多重挑戰，建廠難度高且需考量當地民情，建廠並非首選。金寶策略已從建廠轉向以產品銷售及售後服務為主的全方位服務模式，不僅僅是一次性產品買賣，而是希望建立長期且持續的業務關係，並將代工經驗帶入當地市場。

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他表示，金寶正積極尋找合適團隊，整合硬體、軟體、建置與營運等資源，並持續與當地合作夥伴洽談，今年還不會有來自中東市場的營收貢獻。

談到伺服器事業進展，陳威昌樂觀預期今年表現會比去年好，泰國廠原本就有伺服器業務，墨西哥廠的伺服器產線是另一個客戶，仍以PC板製造為主，今年需求量比去年大很多，且客戶本身也有成長。（編輯：林淑媛）1140603