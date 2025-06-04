外資終結連5賣 青睞台積電調節國泰金中信金

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）台積電今天上漲逾4%助攻，台股終場大漲491點重返21600點，外資終結對台股連5賣，買超新台幣203億元，青睞金控股、台積電和南亞科，不過大幅調節國泰金、中信金以及聯電。投信對台股則連12買。

加權指數今天終場上漲491.16點，收21618.09點，成交值相對放大至4039.42億元。三大法人全數買超合計285.51億元，其中自營商買超37.16億元，投信買超44.98億元，外資及陸資買超203.37億元。外資終結連5賣，投信連12買，累計買超台股逼近600億元。

在台指期淨部位，外資今天淨空單減少2305口至3萬7165口。

觀察外資買超個股，根據統計，買超前3名分別為第一金近6.41萬張、台泥4.35萬張、永豐金2.54萬張，第4至8名為長榮航約2.48萬張、南亞科近2.12萬張、玉山金約1.63萬張、台積電約1.58萬張、京城銀近1.58萬張。

外資今天也買超國票金、國泰永續高股息ETF、仁寶、群益證、華邦電、凱基金、中信中國50正2 ETF等，各超過萬張，並同步買超鴻海6558張。

相較之下，外資今天賣超前3名依序為國泰金近9.96萬張、中信金7.52萬張、陽明3.34萬張，調節聯電近3.32萬張、群創近2.62萬張、群益台灣精選高息ETF近1.67萬張、台新金1.59萬張、中租-KY近1.18萬張。

啟發投顧副總經理容逸燊接受記者電訪分析，輝達上漲2.8%領漲半導體美股，市值達3.45兆美元再奪全球第1，台積電股東會也重申AI晶片需求強勁，市場信心回升。

觀察外資布局，容逸燊指出，今天外資在台股現貨市場終結連5賣，期貨空單持續回補至4萬口以下，評估在關稅動向未有進一步動作前，外資不排除持續對台股對沖交易。

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展望台股後市，容逸燊表示，這週五美國將公布非農就業報告，他引述美國勞工部報告分析，4月職缺數量上升，但裁員也增加，反映勞動市場正在放緩，工廠訂單下滑，留意搶先備貨效應是否消退以及關稅政策影響。

容逸燊指出，持續關注6月美債發債狀況，留意全球資金面變化，台股逐步進入除權息旺季，殖利率題材將再成為焦點。（編輯：林家嫻）1140604