住展：新案開價不妥協 雙北新竹添高價生力軍

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（中央社記者何秀玲台北5日電）住展雜誌彙整前5月北北桃竹新案單坪最高開價新案，台北市大安區建案每坪均價新台幣200萬元，新北市中和區捷運永安市場站建案120萬元，新竹地區竹北市高鐵特區建案90萬元，皆維持高檔；雖桃園市藝文特區71萬元相對保守，但整體觀察，蛋黃區開價仍不妥協。

觀察雙北與新竹地區的最高單價案，住展雜誌發言人陳炳辰指出，台北市單價200萬俱樂部與新北市的百萬宅再添生力軍。台北市新建案均價200萬元，位於和平東路、敦化南路一帶精華地段，具備豪宅聚落元素，且區域新推出豪宅案不多，增添稀缺價值。

另外，位於新北市中和區捷運永安市場站生活圈建案，因坐落房價優勢地帶、四號公園周邊，生活採買與捷運交通可仰賴捷運永安市場站商圈，且建商知名度高，又規劃出小坪數產品，加上中和區買氣因內需強而穩定，使此案跟進板橋區、新店區、三重區、永和區的新案單價破百萬元腳步，成為中和區第一高價案。

新竹地區的竹北市高鐵特區一新建案，開價9字頭，因竹北市高鐵特區的地域特性，也有學區效益，且新竹地區高單價揭露奔9，讓從去年醞釀並於今年推出的新建案保有信心。

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桃園市方面，藝文特區房市在開發飽和下，近年被青埔重劃區超車，今年終見鄰藝文特區、慈文國小第一排迎來高單價建案，以均價每坪71萬元問世，不過去年青埔已見數案來到單坪7字頭，使此開價顯得差強人意。

展望後市，陳炳辰分析，高價新案尚有台北市西華飯店改建豪宅案、新竹地區竹北市的大陸建設新案；而新北市雖不易再有高於上述提到的中和區建案，但新店區、板橋區、中和區應還有單價百萬元案推出，也顯示市場雖期待價格修正，但難在體質健全的區段與建案發酵，蛋黃區房價仍站在高崗上。（編輯：楊蘭軒）1140605