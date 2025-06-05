加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
央行大手筆買匯阻升 5月外匯存底暴增百億美元
首頁 / 產經

央行以跨年人潮疏散比喻 證實致電出口商盼分散拋匯

2025/6/5 18:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北5日電）新台幣5月展開強勁升勢，單月升值2.088元，創逾36年單月最大升幅。中央銀行外匯局局長蔡烱民今天證實，央行確實致電出口商，希望分散拋匯，他以跨年人潮疏散比喻，指出擠在同個捷運站，一定塞得很嚴重，分散人流才能快點回家。

美國總統川普4月上旬宣布對等關稅暫緩90天，各國把握時間與美談判，市場揣測亞幣將被迫升值，強烈預期心理發酵，促使新台幣升勢擴大，5月2日、5月5日盤中更狂飆逾1元，央行總裁楊金龍因而親上火線信心喊話，要匯市失序「到此為止」，隨後公開表示，會記取星星之火可以燎原的教訓。

市場傳出，央行除了緊盯匯市，更致電出口商，希望分散拋匯，避免加強升值壓力。

蔡烱民今天證實此事，他表示，央行有與大型出口商溝通，並非訂定上限，而是希望按照實際投資營運需求，盡量分散拋匯，這不是央行第一次這麼做，幾年前曾經有過相同作法。

蔡烱民比喻，好比跨年晚會結束後，大家如果急著從特定出口離開，一定塞很嚴重，較好的作法是讓人流分散到不同出口，大家可以快速離開，比較快回家。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

楊金龍日前也呼籲出口商應該要幫忙，畢竟新台幣匯率強勁升值，會導致出口商從美元換到的新台幣減少，並影響報價，為了自身利益，廠商應該要協助，這才合理。

蔡烱民今天也說，到了5月下旬，已經沒有感受到強烈的新台幣升值預期，市場供需趨於平衡。（編輯：黃國倫）1140605

#中央銀行
#央行
#升值
#楊金龍
#蔡烱民
蔡烱民
央行大手筆買匯阻升 5月外匯存底暴增百億美元央行買匯阻升 4月外匯存底5828億美元創新高
楊金龍
全球央行總裁平均年薪680萬 楊金龍約300萬居後段班外傳信用管制擬鬆綁 央行還原現場稱與事實不符
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：