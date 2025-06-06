防制洗錢 數發部：3階段強化第三方支付業者管理

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（中央社記者蘇思云台北6日電）媒體報導易沛網路科技打著第三方支付合法招牌非法洗錢被訴，數發部今天表示，去年11月已廢止易沛科技第三方支付服務能量登錄，即不能再提供三支業務，為防範犯罪集團進入三支產業，也透過事前防範、事中查證與事後查核3階段強化管理。

數發部落實洗錢防制，在2023年7月建立第三方支付服務能量登錄制度，並配合法務部在2024年7月31日修正公告洗錢防制法第6條規定，未完成洗錢防制及服務能量登錄者，不得提供第三方支付服務。

媒體報導易沛網路科技打著第三方支付合法招牌非法洗錢被訴。數發部晚間發布新聞稿，2024年查核易沛科技提供第三方支付服務防制洗錢及打擊資恐執行情形，公司違反規定，已在2024年11月29日廢止易沛科技第三方支付服務能量登錄，並同步通知金管會、法務部調查局、內政部警政署、經濟部商業發展署、銀行公會與4大超商業者，檢調辦案過程中，數發部也配合檢調辦案需要提供相關資料。

數發部為防範犯罪集團進入產業並取得能量登錄資格，採取事前防範、事中查證及事後查核的3階段措施。關於事前防範，第三方支付服務業者的公司、有限合夥或商業負責人、合夥人或實質受益人不得犯有組織犯罪、詐欺、貪污治罪、金融犯罪等相關犯罪紀錄。

事中查證方面，數發部也到申請能量登錄業者營業處，實地辦理能量登錄審查會議，同步啟動企業徵信，針對申請能量登錄業者是否遭拒絕往來、退票（含退票理由）、支票戶、動產擔保等情形進行徵信，強化審查財務報表。

事後查核方面，數發部邀法務部調查局、財政部國稅局持續辦理三支業者防制洗錢及打擊資恐跨部會聯合查核，要求業者落實客戶身分確認（KYC）、可疑交易監控及申報、抽查網路實質交易憑證。

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數發部強調，針對已經通過三支能量登錄業者，2024年已完成100%查核覆蓋率。第三方支付服務業者如違反相關規定，數發部將依規定開罰，今年起到5月31日止，已達成60%查核覆蓋率，廢止登錄並裁處罰鍰1家，裁處罰鍰並限期改善2家。

為打造更緊密的跨部會聯防體系，數發部數產署與法務部調查局在6月3日簽署「防制洗錢及打擊資恐、資武擴金融情資分享合作備忘錄」，未來雙方將透過即時情資分享、加強橫向聯繫等方式，提升台灣數位經濟產業對新型態金融犯罪的辨識與防範能力。（編輯：張均懋）1140606