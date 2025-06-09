母親節、端午連假挹注 王品、瓦城寫最旺5月營收

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北9日電）受惠母親節檔期、端午連假效益，王品集團、瓦城集團5月營收同寫同期新高。揚秦國際企業因「麥味登」與「炸雞大獅」加盟體系雙引擎帶動，5月營收創單月歷史新高。

王品集團5月自結合併營收新台幣20.5億元，創5月歷史同期新高，年增7.75%。其中，台灣事業群營收17億元，年增11.2%。大陸事業群營收3.5億，年減6.45%。累計前5月兩岸自結合併營收96.7億元，年增5.64%。

王品指出，台灣事業群受惠5月母親節檔期、畢業季謝師宴和端午連假效益發威，營收攀升，5月10日、11日連續2天單日營收都突破1億元，其中5月11日母親節當天，來客突破17萬人、營收1.08億元，兩項數字都刷新王品集團單日新高紀錄。

展望第3季，王品指出，7、8月進入暑假，即將迎來餐飲業旺季，王品集團各品牌推出多樣消費活動，並積極發展異業結合，可望帶動銷售成績。

瓦城泰統集團5月營收5.45億元，較去年同期成長7.34%，再創歷年同期新高，今年1至5月累計營收達25.8億元，較去年同期成長3.34%，5月營收佳績主力動能來自母親節檔期聚餐需求，以及端午連假出遊商機，帶動全台門市業績成長。

展望6月及下半年，瓦城泰統集團表示，將持續推動多品牌布局與精準展店策略，旗下泰式炒河粉品牌「BOBO」6月將正式進軍桃園市場，集團將積極掌握內需回溫與暑期旺季商機。

揚秦5月自結營收新台幣2.63億元，較4月成長11.44%，年成長27.17%，創單月歷史新高，前5月營收共11.82億元，年增達21.24%，同創歷史新高紀錄。

揚秦總經理林麗玲表示，5月營收創歷史新高，主要受惠於「麥味登」與「炸雞大獅」加盟體系雙引擎帶動下，營運規模持續擴大，此外，麥味登在5月新推出的高纖優蛋白健康取向的「豆皮蛋餅」受消費者喜愛，加上與史努比品牌聯名活動，帶動門市來客數與客單價。

王座5月合併營收新台幣1.3億元，月增9.28%、年增21.41%，累計前5月合併營收達6.13億元，年增率10.79%，5月與前5月合併營收雙創歷史同期新高表現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王座指出，5月主要成長動能為南港Lalaport於3、4月陸續進駐兩大品牌，適逢母親節檔期的家庭聚餐商機，帶動旗下全品牌於百貨商場通路的業績表現。

台灣連鎖火鍋品牌築間餐飲集團5月合併營收新台幣4.44億元，受惠旗下新品牌持續展店，及母親節檔期促銷活動帶動聚餐需求，單月營收較4月成長19.13%；築間持續調整餐飲品牌結構，強化營運靈活度，累積前5月合併營收達21.56億元。（編輯：萬淑彰）1140609