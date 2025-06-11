看美中談判 蔡明忠：2隻大象在小房間角力引起動盪

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（中央社記者蘇思云台北11日電）市場關注美中貿易談判進展與影響，富邦集團董事長蔡明忠表示，美中談判好比2隻大象在小房間角力，當然會引起動盪，希望美中關注議題都可以緩解，對台灣也有好處。展望台股後市，他說「沒有人是台股諸葛亮」，但股市向來是經濟櫥窗，台灣出口表現暢旺，股市應該會反映基本面。

富邦集團今天攜手台灣大學風險社會與政策研究中心舉辦「富邦永續大未來論壇」。

蔡明忠會前接受媒體聯訪表示，美中談判好比2隻大象在小房間角力，當然會引起很大動盪，希望美中關注的議題都可以緩解，若有緩解，對台灣也有好處。美國經濟繼續強大，對台灣來說非常重要，但也認為，世界經濟發展是否真的可以分成2個陣營，值得進一步深思。

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他舉例，稀土金屬應用層面廣泛，不僅使用在武器上，許多供應鏈也仰賴稀土原料，而中國也布局稀土供應鏈多年；近期美國稀土供給遭到中國掐住咽喉，美國目前存量只剩下不到幾個月時間，將是嚴重問題，中國管制稀土出口，如果影響全球稀土供應量，意味著全球供應鏈受波及。

至於如何看待台股今年下半年動能，蔡明忠表示，沒有人是台股諸葛亮，不過，股市是經濟的櫥窗，數據顯示，5月台灣出口首度突破500億美元，年增率達38%，是連續19個月成長，代表經濟動能很好，股市應會反映經濟動能。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1140611