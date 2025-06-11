加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

股匯雙漲 新台幣終結連3貶收29.92元

2025/6/11 18:15（6/11 18:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為新台幣與美元現鈔。（中央社檔案照片）
圖為新台幣與美元現鈔。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北11日電）美國和中國代表團經過2天密集磋商，透露已就貿易架構達成共識，市場正面解讀，台股大漲，新台幣連帶走升，新台幣兌美元今天收盤收29.92元，升3.5分，終結連3貶，台北及元太外匯市場總成交金額為15.445億美元。

台積電勁揚，航運股和中小型股助攻，金融翻紅，台股今天震盪走升，終場上漲227.96點，漲幅1.02%，收在今天最高點22470.1點，成交值新台幣3951.68億元。三大法人同步買超，合計買超146.23億元。

外匯交易員表示，外資匯入帶動新台幣走升，加上出口商也拋匯，因此後來央行也有進場調節，帶動升幅有所收斂；新台幣兌美元今天開盤價為29.93元，最高29.88元、最低29.95元，最後收29.92元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外匯交易員表示，台灣5月出口亮眼，出口商手上仍有不少美元，不過，因為下週是超級央行週，預料短期新台幣呈現盤整格局。

根據央行統計，美元指數今天走貶0.12%，新台幣升0.12%，新加坡幣走揚0.1%，人民幣小升0.01%，日圓貶0.27%，韓元重貶0.52%。（編輯：林家嫻）1140611

延伸閱讀
台積電除息前夕外資買超1.2萬張 上漲20元收1065元美國關稅拉貨潮 前4月電子零組件業加班工時創新高AI商機與提前拉貨加持5月出口 外銷單月首見500億美元
台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新台幣午盤升4.9分 暫收29.906元
40
更多編輯台推薦新聞：