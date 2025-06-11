台積電除息前夕外資買超1.2萬張 上漲20元收1065元

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（中央社記者張建中新竹11日電）晶圓代工廠台積電2024年第4季現金股利將於6月12日除息，今天在外資持續買超1萬2001張推升下，股價收在1065元，上漲20元，市值攀升至新台幣27.61兆元。

台積電2024年第4季每股現金股利4.50002042元，總金額1166.97億元，除息交易日為6月12日，現金股利將於7月10日發放。

外資今天買超台積電1萬2001張，連續6個交易日累計買超逾6.8萬張，推升台積電股價走高。台積電今天收在1065元，上漲20元，市值達27.61兆元，貢獻大盤上漲點數161點。

台積電自2019年起改採每季配息，23次除息皆順利完成填息，其中，18次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。台積電這次是否再度上演「秒填息」，備受市場矚目。

新光投信董事長劉坤錫表示，台積電這次每股配發現金股利4.50002042元，股價跳動1檔即達5元，不排除可能再度上演秒填息戲碼。

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台積電董事長魏哲家持股682萬5134股，這次配息將有3071萬元入袋；行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有74.41億元入帳。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，這次配息估計將有約5.62億元入袋。台積電前董事長劉德音2024年6月退休時持有台積電1291萬餘股，估計將有5809萬元股息入袋。（編輯：張均懋）1140611