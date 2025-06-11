助台廠歐洲布局 國經協會和比利時最大產業聯盟簽MOU

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（中央社記者劉千綾台北11日電）中華民國國際經濟合作協會理事長呂桔誠率團訪歐，今天與比利時最大的產業聯盟Agoria簽署MOU，盼深化半導體應用、智慧工廠、綠能科技與港口物流等多面向合作，並為台灣企業爭取進入歐洲市場與技術資源的制度化窗口。

為推動台灣與歐洲在高科技、智慧製造與供應鏈韌性等領域的長期合作，呂桔誠率團赴歐展開經貿訪問行程，今天在比利時布魯塞爾出席第25屆台比（利時）經濟合作會議，並與比利時最大產業聯盟「比利時綜合科技產業聯盟Agoria」正式簽署雙邊產業合作備忘錄（MOU），並邀請駐歐盟及比利時代表李淳出席見證。

國經協會表示，2024年比利時GDP約6139億歐元，實質經濟增長率為1%。比利時經濟活動分布於3大地區，法蘭德斯區（Flanders）表現強勁，2024年GDP約2700億歐元，貢獻全國59%的經濟總量，具經濟主導地位。瓦隆尼亞（Wallonia）及布魯塞爾首都區（Brussels-Capital Region）分占22%與19%。強化與比利時主要產業重鎮的連結，為台灣企業深化歐洲布局的關鍵一步。

國經協會表示，Agoria是比利時最大雇主組織與貿易協會，代表逾2000家製造業、數位科技與電信領域的科技公司，其中70%為中小企業，亦是比利時企業聯合會中規模最大的成員組織，長年致力促進科技創新、數位轉型、綠色經濟發展與人才培育，在比利時與歐洲產業政策領域具高度影響力。

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國經協會指出，台比雙方透過簽署MOU建立在半導體應用、智慧工廠、綠能科技與港口物流等多面向合作管道，並提供台灣企業參與歐洲關鍵產業鏈的實質橋梁。Agoria將於今年11月組代表團來台進行交流，深化雙邊企業對接與專案合作。

國經協會表示，這份MOU象徵台比高度互信與夥伴關係，為台灣企業爭取進入歐洲市場與技術資源的制度化窗口，透過Agoria在歐盟政策與產業創新的影響力，台灣可望強化在全球供應鏈重組與綠色轉型中的參與角色。（編輯：林家嫻）1140611