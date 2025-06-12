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美股跌牽動大盤走勢 台股聚焦台積電除息

2025/6/12 08:42（6/12 09:53 更新）
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美股跌牽動台股，聚焦台積電除息（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北12日電）中東情勢緊張，造成美股下跌，分析師認為，儘管台股近來強勢補漲站上年線，但美股表現仍將影響台股走勢，台積電除息仍是盤面焦點。

美國今天公布的通貨膨脹數據溫和，緩和市場對關稅帶來物價上漲壓力的疑慮，但中東情勢緊張嚇到投資人，在更多美中貿易談判細節浮現之際，美國股市主要指數今天收盤下跌。

道瓊工業指數微跌1.10點或0.00%，收在42865.77點；標普500指數下滑16.57點或0.27%，收在6022.24點；那斯達克指數下挫99.11點或0.50%，收在19615.88點；費城半導體指數下跌9.97點或0.19%，收在5232.53點。

台積電等10檔上市公司股票12日除息，台股加權指數開盤將因此減少42.24點。其中，台積電除息4.50002042元，發行市值將減少約新台幣1166億元，占發行量加權股價指數約36.47點。

台股11日收在最高點22470.1點，上漲227.96點，漲幅1.02%，不但收復年線約22300點，也站穩22400點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，在缺乏新訊息情況下，台股最近落後補漲，並回到年線之上；其實美股、亞股之前早已站上年線，台股之所以落後，主因先前有利多時，投資人擔心晶片關稅，但拖到近日仍未發生，以至於出現落後補漲，但漲勢較快，若美股震盪，台股也可能受波及。

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不過，蔡明翰認為，市場氣氛樂觀，只要美科技股續漲，台股仍有機會震盪走高，但美股小跌，也會牽動台股走勢。

產業訊息方面，美國總統川普關稅政策帶動廠商拉貨潮，推升加班工時，主計總處11日表示，今年前4月製造業加班工時達16.7小時，創近14年同期最高，其中累計今年前4月電子零組件製造業的加班工時達26.5小時，寫下民國69年有統計以來新高紀錄。（編輯：楊凱翔）1140612

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