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營業稅智能選案揪酒商漏報1.5億銷售 補稅加罰逾千萬

2025/6/12 18:23
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（中央社記者張璦台北12日電）提升選案查核精準度，財政部北區國稅局表示，透過營業稅智能稅務選案機制，揪出某酒商期末存貨與營業稅留抵稅額出現異常，經查發現該業者民國112年度短漏開統一發票銷售額高達新台幣1億5000萬餘元，最終連補帶罰逾1100萬元。

隨科技與數據應用日益發展，財政部國稅局透過系統將跨稅目資料相互勾稽，分析營業人違章潛在風險，提升選案查核的精準度，以達智慧查核遏止逃漏稅捐的目標。

北區國稅局今天說明，稽徵機關運用營業稅智能稅務選案功能整合營業稅、營利事業所得稅資料庫，掌握營業人申報情形有無異常；舉例酒商甲公司112年度申報營利事業所得稅帳載巨額虧損，大額的期末存貨及累積留抵稅額，顯有異常。

官員指出，事實上，企業出現營業稅留抵稅額，屬於正常現象，這表示企業進項稅額（進貨）大於銷項稅額（銷售）。不過，若長期出現巨額累積留抵稅額，意味公司恐有實際已銷售、卻未開發票（即漏開銷項），或虛列進貨，以提高進項稅額、壓低應納營業稅額的嫌疑，因此可能會被列為稽徵機關的選案查核對象。

稽徵機關深入分析發現，酒商甲公司主要進貨品項為啤酒，有效保存期限為6個月，其交易型態屬進貨後短期內即銷售，或依訂單數量進貨的短期買賣行為，商品無法久存，且其申報銷售額與進貨金額顯不相當，涉有未依規定開立統一發票情事。

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後經查甲公司112年度短漏開統一發票銷售額合計1億5000萬餘元，除應補徵營業稅額760萬餘元外，並依加值型及非加值型營業稅法、稅捐稽徵法相關規定擇一從重裁處罰鍰380萬餘元。

北區國稅局呼籲，營業人銷售貨物或勞務應依規定開立統一發票，如果有短漏開統一發票情事，在未經檢舉及稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，自動向稽徵機關補報並補繳所漏稅款及加計利息者，即可適用稅捐稽徵法規定免予處罰。（編輯：林家嫻）1140612

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