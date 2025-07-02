中華車：若關稅政策底定 下半年車市比原預期好

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）中華車總經理曾鑫城今天表示，下半年車市觀察關稅變數，若關稅政策底定，評估下半年車市景氣會比原先預期要好，今年J SPACE銷售目標上調至1.9萬輛。

中華車下午舉辦J SPACE特仕車暨經典車系同樂會，邀請歷代車款車主齊聚，現場也展示包括百利800、威利第一代至第三代、菱利A180等經典車款，中華車也推出升級版「特仕J」車型，新增4款晶亮車色，並強化配備。

曾鑫城會後接受媒體採訪表示，2024年11月J SPACE推出後，到今年6月已銷售超過萬輛，雙色車占廂型車購比超過3成，今年J SPACE銷售目標上調至1.9萬輛。

他透露，中華車持續開發J SPACE電動車款，國產化比率超過9成的電動商用車ET35也將推出。

展望下半年車市，曾鑫城表示，仍需觀察關稅變數影響，若關稅政策底定，評估下半年車市景氣會比原先預期要好，上半年觀望的買氣，有機會在下半年釋放。

他指出，目前看來，中華車7月初買氣比2024年同期較佳，「這幾天訂單都還不錯」。他指出，總體經濟和庶民經濟會影響中華車銷售，很多客戶採購廂型車「做生意」，後續市況持續觀察。

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中華車在5月下旬線上法人說明會評估，今年J SPACE年度銷售目標約1.7萬輛。

根據統計，今年前6月台灣新車總市場領牌數19萬8967輛，較去年同期23萬2503輛下滑14.4%。展望7月，車界人士分析，關稅議題可望定案、各廠牌加碼促銷活動集客雙重因素加成下，預估7月新車掛牌數可超過4.5萬輛，力拚重返2024年7月4.56萬輛水準。（編輯：張均懋）1140702