減少資源浪費 加拿大IKEA回購自家舊家具

（中央社記者胡玉立多倫多19日專電）瑞典家具龍頭宜家家居（IKEA）為減少資源浪費、延長產品生命周期，本月正式在加拿大推出「舊家具回購計劃」，期盼為店家和消費者帶來雙贏，消費者回響相當熱烈。

這項全新服務是IKEA於兩年多前發想試辦，現在率先在加拿大全面推出，日本及葡萄牙也有類似計畫。加拿大IKEA回購計畫（Sell-Back）才剛開始，即已收到1000多名客戶提出申請。

依加拿大IKEA回購舊家具計畫，消費者可將狀況良好的IKEA舊家具回售IKEA，店方評估家具狀況估價後，發給客戶現金卡，可在店內或官網消費使用。只有輕微受損的回購舊家具，會在「依現狀出售」部門便宜出售。

加拿大IKEA永續發展部門負責人席爾（Brendan Seale）8日在溫哥華零廢會議中宣布IKEA回購舊家具計畫。日昨他向加拿大廣播公司（CBC）表示：「我們正設法了解顧客需求，看看怎麼做最好，希望未來能進一步擴展。」

根據回購計劃，大多數IKEA舊家具只要沒有變形、嚴重破損或遭到污染，都會被接受；但考慮到安全及健康因素，IKEA不回購床墊或紡織品。

席爾說，只要狀況良好，IKEA也很樂意回購幾十年前的IKEA家具產品，「即使該產品IKEA已不再生產銷售，也沒有問題」。

IKEA1943年在瑞典創立。「回購舊家具」是IKEA減少環境足跡計畫之一，其他做法還包括2020年前逐步淘汰單一用途塑料等等。

市場行銷專家萬加德（Brynn Winegard）表示，IKEA過去曾遭人詬病產品使用壽命很短，20年前還曾被環保人士和消費者反對，說他們用掉了全球大量木材。如今能走到回購舊家具這一步，很不容易。

萬加德認為，IKEA取得舊家具後便宜出售，利潤應該不多，「目的應是增加產品生命周期」。

根據加拿大IKEA舊家具回購計畫，客戶需上IKEA官網成為家庭會員，將帶有IKEA標籤或印記的舊家具拍照上傳，IKEA會在72小時內回覆、提供估價結果。客戶必需自行將舊家具送到分店。（編輯：施燕飛）1071120