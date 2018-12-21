台灣醫療新南向 泰國設立智慧醫療示範點

（中央社記者劉得倉曼谷21日專電）為落實政府推動新南向政策、強化台泰雙方醫衛產業合作，分享台灣智慧醫療經驗，20日由彰化基督教醫院捐贈給曼谷基督教醫院智慧醫療設備並設立智慧醫療示範點。

中華民國駐泰國經濟文化辦事處發布新聞稿指出，由彰化基督教醫院協同總院長郭守仁領軍，20日在駐泰國經濟文化辦事處代表童振源以及泰國基督教協會主席他威薩（Taweesak Mahachawaroj）的見證下，在泰國曼谷基督教醫院(The Bangkok Christian Hospital)舉辦智慧醫療示範點設立暨設備捐贈儀式。

捐贈設備包括有智慧生理量測系統及數位影像診斷組，22日也將前往泰北清萊Overbrook Hospital，設立另一智慧醫療示範點並捐贈相關設備，以造福泰北邊境民眾，改善偏遠地區醫療資源缺乏的情況。

彰基與曼谷基督教醫院6月簽署姐妹醫院合作備忘錄，建立長期合作關係，適逢曼谷基督教醫院新院區建置，彰基允諾全力協助新院區智慧醫療規劃與設計，並從現有醫院智慧模組化做起，彰基在院門診區設置智慧生理量測系統，並於診間提供數位影像診斷組，逐步協助導入智慧醫療概念與系統，讓醫護人員熟悉運作。

彰基也期望與曼谷基督教醫院，打造為泰國台商就醫首選醫院並與彰基建立轉診機制。

彰基與泰北Overbrook Hospital早在2010年即建立姐妹醫院關係，彰基除捐贈相關設備，提升泰北Overbrook Hospital服務品質、病人安全及服務效率外，更可以透過數位影像診斷組的遠距服務，讓泰北邊境偏鄉人民獲得更好的照護。（編輯：陳永昌）1071221