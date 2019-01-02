鼓勵全家預立醫療照護諮商 有醫院推揪團折價

病人自主權利法將上路，衛生福利部醫事司長石崇良2日表示，預立醫療照護諮商收費以每小時新台幣3500元為上限。還有醫院推出同時段第二人折價，鼓勵全家揪團諮商。中央社記者陳偉婷攝 108年1月2日

（中央社記者陳偉婷台北2日電）病主法將上路，民眾可預立醫療決定求善終。醫事司長石崇良今天說，預立醫療照護諮商收費以每小時新台幣3500元為上限。有醫院提出同時段諮商第二人折價，鼓勵全家一起來。

病人自主權利法（病主法）1月6日將上路，具完全行為能力者（滿20歲或未成年但已結婚）可透過「預立醫療照護諮商」（ACP）事先立下書面的「預立醫療決定」（AD），當未來面對生命末期、不可逆轉昏迷、永久植物人超過3或6個月無恢復跡象、失智程度極嚴重無法自理者，可拒絕維生治療、流體餵食。

衛生福利部醫事司長石崇良晚間表示，全台22個縣市共有77個醫療院所提供ACP諮商，離島的澎湖、金門、馬祖也都有，且諮商團隊不限醫院，診所也可組成諮商團隊提供服務。

外界對諮商費用最為關心，石崇良說，除第一階段低收入戶、中低收入戶可在各縣市病主法示範醫院諮商可獲免費用，一般民眾諮商必須收費，各醫院收費要由地方衛生局核定，但定價必須考量以時計價原則。

石崇良表示，依據試辦經驗，諮商時間最短30分鐘，最長90分鐘。定價就以平均60分鐘、收費最高3500元為限。

另外，石崇良說，有醫院為了鼓勵全家簽署，也推出同一時段、第二人次費用可以折價。如台北市立聯合醫院收費就是1小時收2250元，但因諮商需有二親等陪同，若能一起簽署，第二人酌收800元，形同鼓勵揪團諮商，這也是可努力的方向。

至於病主法上路前已透過試辦計畫進行ACP的民眾，石崇良也說，共有600餘人已經完成ACP諮商，後續將要求醫療院所補正程序，這些民眾也可免費適用。（編輯：黃于）1080102