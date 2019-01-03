C肝新藥刪退場機制 病毒量未降百倍可續治療

（中央社記者張茗喧台北3日電）C肝新藥健保給付條件再放寬，健保署今天表示，今年1月起只要感染C型肝炎就能用藥，同時刪除4週病毒量必須降低100倍才能繼續用藥的「退場機制」，病毒量較高的患者可望受惠。

早年C肝治療以干擾素合併雷巴威林為主，但會造成發燒、噁心嘔吐、掉髮等嚴重副作用，許多患者因不適中斷治療，成功率僅約7成；近年雖有治癒率高達9成5以上的口服新藥問世，但最初療程要價新台幣200萬元，堪稱天價。

為了達到2025年根除C肝目標，健保署2年前首度將C肝新藥納入健保給付，並將每個療程價格控制在25萬元，2年來逐步鬆綁給付條件。

衛生福利部長陳時中去年11月宣布，元旦起將全面放寬C肝新藥給付標準，凡是驗出C肝的患者都可以接受新藥治療，C肝治療經費更比去年增加3成。

健保署今天表示，過去C肝新藥給付限中重度肝纖維化（F3）以上C肝病患，治療4週後病毒量若未降低100倍，將不可繼續用藥，但今年元旦起不僅全面給付C肝用藥，一併刪除4週後病毒量須降100倍的「退場機制」。

根據健保署統計，2017年接受治療的9583名患者中，只有0.3%、28人病毒量未達標，為了揪出這0.3%，每人都要多花費約2200元檢驗費用，因此經健保共擬會議決議刪除這項規定。

林口長庚醫院副院長、肝膽胃腸科醫師簡榮南受訪時表示，過去以干擾素搭配雷巴威林治療C肝時，治療4週後的病毒量是預測能否治療成功的重要關鍵。後來口服新藥納入健保，凡是用藥4週的患者，病毒量幾乎都會降100倍以上，加上擔心病人領藥後去變賣，才會以此作為退場機制。

簡榮南說，這2年觀察下來，患者幾乎都有乖乖吃藥，0.3%未達標的患者大多是原本病毒量就特別高，曾有一名患者用藥4週後，病毒量下降99.8%，卻因不符用藥標準只好自費治療，最後仍然治療成功，如今取消退場機制，可望造福更多患者。（編輯：管中維）1080103