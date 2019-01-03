花蓮慈濟醫院打造基因暨幹細胞研製中心

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）特定醫療管理辦法去年9月鬆綁，為癌症、腦中風等病患尋求治療帶來希望；花蓮慈濟醫院今天與多家醫藥及生技公司簽訂合作備忘錄，打造東部基因暨幹細胞研製中心。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮是台灣第一位將幹細胞治療應用在巴金森病患者，慈濟醫院符合衛生福利部「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，規劃建置相關實驗室，與台灣尖端先進生醫公司簽訂合作備忘錄。

林欣榮說，2003年花蓮慈濟醫院率國內19家醫學中心之先，從事基因及幹細胞的製造。而細胞治療發展，仍須克服「治療細胞」的產能不足，這也是與台灣尖端先進生醫、台寶生醫、震泰生醫合作，在東部成立第一家基因暨幹細胞研製中心的主要目的。

花蓮慈濟醫院基因暨幹細胞研製中心主任孫立易說，讓東部病患能在地接受細胞免疫治療，不用大老遠跑到西部、甚至國外，未來癌症、腦中風、脊髓損傷等病患經由再生醫療，能獲得突破性的治療成效。

在慈濟醫療財團法人執行長林俊龍、花蓮縣長徐榛蔚、花蓮縣衛生局長朱家祥等人見證下，完成簽約儀式，為東部生醫發展帶來願景。（編輯：方沛清）1080103