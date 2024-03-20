慈濟與韓國科學技術院簽MOU 共享研究資源

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）慈濟大學、慈濟醫療志業與韓國科學技術院（KAIST）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將交流臨床、科技及生命科學成果，就癌症、腦科學、幹細胞等研究領域共享資源。

合作備忘錄昨天簽署，由慈濟教育志業執行長王本榮、慈濟醫療執行長林俊龍、慈濟大學校長劉怡均及韓國科學技術院校長李光炯共同簽署。

慈濟大學今天發布新聞資料指出，慈濟基金會現有慈善、醫療、教育及人文4大志業，目前在台灣有8家醫院，有豐富醫學教育、臨床領域的研究背景。

劉怡均提到，韓國科學技術院和慈濟大學在生物學、腦科學、醫學工程等領域有共同之處，未來透過兩校師生交流、合作研究，可創造互利共贏。

林俊龍指出，韓國科學技術院是研究型綜合大學，基礎研究做得很好，特別在基因和細胞治療，慈濟擁有亞洲最完整的「素食營養世代研究資料」，期待未來雙方共享資源，促進人類健康。

李光炯致詞表示，第2次到訪慈濟，對慈濟印象深刻，兩校都有創造和挑戰的精神，是雙方合作的基礎，期待未來在教學及研究方面能持續交流。

簽約儀式中，雙方就癌症、腦科學及幹細胞等研究領域交流分享，會後也前往參訪慈大模擬醫學中心、慈濟醫院細胞治療中心、老人精神科日間病房及神經科學中心等。（編輯：謝雅竹）1130320