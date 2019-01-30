最賺最賠醫院都是它 長庚年花40億投入社福研究

（中央社記者張茗喧台北30日電）根據最新醫院財報，106年最賺錢、最賠錢醫院都是長庚醫院。長庚說，長庚股利收入雖多，但一年光是社福、研究就投入新台幣40億元，另有6億元替員工加薪，影響醫療本業收入。

衛生福利部中央健康保險署今天公布民國106年領取健保費用逾4億元的醫院財報，共150家醫院上榜，其中133家賺錢、17家虧損。

值得注意的是，最賺錢、最賠錢醫院都由長庚醫院奪下，整體最賺錢醫院前5名當中，長庚醫院就占了2家，以林口長庚醫院賺79.65億元最多、高雄長庚醫院49.78億元居次；最賠錢醫院則以嘉義長庚醫院虧損5.22億元居冠。

健保署資料顯示，林口長庚醫院、高雄長庚醫院賺的79.65億元、49.78億元當中，分別有66億元、46億元是股利收入，僅1.85億元、3.36億元為醫務收入。

長庚醫療體系行政中心副主任蘇輝成今天受訪表示，長庚醫院的股票都是早年由創辦人王永慶留下，加上這幾年因台塑四寶業績佳，才會有大量股利收入挹注。

蘇輝成說，長庚醫院創辦人王永慶早年創辦醫院的宗旨並非以營利為目的，而是盼兼顧教學、研究、臨床等工作，每年也花很多錢投入教學研究及社福領域，這是其他醫院比較難做到的。

蘇輝成指出，106年整個長庚體系光是教學研究就花費近31億元，另有9億元投入社會福利領域，如果沒有花這些錢，本業應該是可以賺錢的，但長庚希望更多社會人才，做好研究、促進醫療進步。

嘉義長庚醫院之所以賠錢，主要有3點原因，蘇輝成解釋，嘉義、基隆長庚都是區域醫院，健保給付本來就不如醫學中心，但這兩家醫院依然提供醫學中心的水準，人事等成本也相對較高。

此外，這兩家醫院在教學、服務、社福領域支出卻同樣高昂，因此財報數字看來自然比較差，且嘉義、雲林是長庚體系最晚成立的醫院，獲得的股利、股息分配也較少。

蘇輝成強調，長庚醫院響應衛福部要求，去年共加聘463名醫護人力，福利方面除了年終6個月以外，另給予約1.5萬元的獎金，就是對員工最好的回饋，而且年年調薪，一年人力成本增加約6億元，都是導致本業收入衰退的重要主因。（編輯：管中維）1080130