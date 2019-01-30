高齡化骨醫材蓬勃 高醫成立骨科產研訓中心

（中央社記者王淑芬高雄30日電）高齡化社會帶動關節重建、脊椎外科及再生醫學發展，高醫大今天成立「亞洲骨科產研訓練中心」，與南科管理局共同推動南部智慧生醫產業計畫，推廣新的骨材與技術。

高雄市政府副市長洪東煒、南部科學園區管理局副局長蘇振鋼，及高雄醫學大學董事長陳建志、高醫附設醫院院長侯明鋒等人共同主持並見證歷史性的一刻。

「亞洲骨科產研訓練中心（簡稱AIOSI)」主任傅尹志表示，攜手南科6家醫材大廠，未來將從教學、研發等面向推廣新的骨材與技術。

他表示，國內骨科教育與材料向來以歐美國家為主流，但亞洲人的生活習慣及體型非全然適用，高醫大成立亞洲骨科產研訓練中心，將以教育體驗、醫材創新研發及推廣，打造適合亞洲人的骨科醫療科技培育重鎮。

南科年營業額超過新台幣800億元，蘇振鋼說，南科已是國內半導體及光電產業的重要聚落，高醫大成立亞洲骨科產研訓練中心是產、官、學、醫的合作典範，要可把台灣製造的骨材推向國際。

生醫產業計畫共同主持人、高醫骨科醫師李天慶表示，人口老化帶動骨科材料及器械市場快速發展，他肯定國產骨科醫材品項多元且優良，比歐美進口醫材更適合亞洲人，透過AIOSI教育平台，可望將優質的台灣骨科醫材推向國際。

AIOSI將以在地骨材應用體驗及教育推廣為主軸，結合高醫大骨科學研究中心及附院骨科部，以及由骨創傷專家組成的「台灣醫療器材創新發展協會」，運用南科園區骨科產業多元及一條龍優勢，提供東南亞國家骨外傷、關節重建、脊椎外科及再生醫學等醫師全方位服務體驗及教育實作，並提供國際醫療及研發平台，吸引東南亞國家來高雄交流、設廠或拓銷。

AIOSI位在高醫國研大樓內，設有教學訓練用的實驗台、電動手術台等，讓有興趣的醫師都能學習。(編輯:孫承武)1080130