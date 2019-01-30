男童嚴重嘔吐 罕見擴張性心肌病上身

（中央社記者張榮祥台南30日電）10歲林姓男童去年突然嚴重嘔吐及上腹疼痛，晚上喘到無法睡覺，輕微活動就呼吸困難，就醫被診出罕見的擴張性心肌病，在成大醫院住院數個月透過強心藥暫時控制病情。

成功大學醫學院附設醫院小兒科醫師魏昱仁今天指出，兒童心衰竭的治療，以控制症狀為主，目前也有新型藥物正進行臨床試驗，但在積極藥物治療下，病童若持續惡化，需考慮心臟移植；若未接受心臟移植，病童死亡率約5成。這類病因罕見，成大醫院5年來也僅收治6個病例。

對於林童這個病例，專長一般兒科學、小兒心臟科的魏昱仁表示，小朋友出現嚴重嘔吐後，曾到地方診所求診服用改善腸胃炎及止吐藥物卻未見改善，更出現上腹疼痛，講話上氣不接下氣，沒辦法一口氣說完一段話，晚上平躺會喘到無法睡覺，輕微活動就會呼吸困難。

急診成大醫院，經檢查發現林童心臟擴大，合併有嚴重心臟衰竭，確診是擴張性心肌病，緊急安排住進兒童加護病房給予強心藥治療，目前已住院數個月，心衰竭已有稍微改善。

魏昱仁表示，擴張性心肌病是兒童最常見的心肌病變，甚至早在嬰兒時期也可能出現，特徵是左心室或左右兩心室擴大且心臟的收縮力減弱，出現心衰竭症狀。

兒童擴張性心肌病發生率僅20萬分之一，病童症狀表現多樣，輕微的可能無症狀，但逾8成會出現腸胃道症狀，出現生長遲滯、虛弱無力、呼吸困難或嘔吐等，嚴重者會出現心衰竭，甚至休克。

魏昱仁說，20%至35%的擴張性心肌病患者，病因來自於心肌細胞有關的基因突變，其他原因還有心肌炎、心肌缺血或先天性心臟病、內分泌代謝異常，或神經肌肉疾病引起病變。

魏昱仁表示，包括心臟超音波檢查，這是目前最常使用的診斷工具，可以測量心室大小及心臟收縮功能，並評估有無合併先天性心臟缺損；胸部X光片能看出明顯擴大的心臟；心臟電腦斷層則常被用來檢查冠狀動脈畸形。

不過，目前除少數特殊疾病，如冠狀動脈畸形、肉鹼缺乏等代謝疾病、心律不整等外，大部分的擴張性心肌病並沒有可治療的病因，或是雖有原因但醫療科技尚未發展出有效的治療方式。和成人相比，急性期的兒童患者有更高的死亡率和需要更長的治療時間。(編輯:孫承武)1080130