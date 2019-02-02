高市現腸病毒重症個案 衛生局籲防疫勿輕忽

（中央社記者程啟峰高雄2日電）高雄市昨天出現今年首例腸病毒71型併發重症確診個案，個案是名未滿兩歲女童，不排除遭同一屋簷下的家人感染，衛生局今天籲請家長春節期間不要輕忽防治，守護家中寶貝。

衛生局表示，這名個案是名1歲9個月女童，居住鼓山區，1月16日發燒，1月17日出現口腔潰瘍及四肢出水泡疹等症狀至診所看診，被診斷為腸病毒，女童因出現雙腳無力及坐姿不穩1月20日至大醫院住院治療，1月30日病情改善出院，隔天被疾管署實驗室檢驗出腸病毒71型別，轉通報疑似腸病毒感染併發重症，疾病管制署昨天綜合研判為感染腸病毒71型型重症確診個案。

衛生局疫調發現，個案家中成員於個案發病前3天被診斷為腸病毒，個案感染源不排除來自與個案同住的家人。

衛生局表示，春節連假期間居家旅遊、拜訪親友與聚會活動與人互動頻率增加，由於腸病毒傳染力強，籲請家長自外出返家務必做好洗手、洗臉、更衣，防範腸病毒進家門，守護家中寶貝。

衛生局指出，腸病毒重症病程發展快速，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，呼籲家中嬰幼兒若經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他孩童接觸，以降低交叉感染機會。一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、呼吸喘、肢體麻痺及心跳加速等症狀要儘速就醫。（編輯：吳佳穎）1080202