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流行病學會涉詐領菸捐 國健署：若屬實將解約

最新更新：2019/02/20 21:45

（中央社記者張茗喧台北20日電）國健署委託台灣流行病學會管理的「戒菸治療管理中心」，傳出涉嫌以假發票、人頭帳戶詐領菸捐。國健署今天表示，經調查確實有上述疑慮，已交由檢調調查，若屬實將解約。

時代力量立法委員黃國昌上週踢爆，衛生福利部國民健康署委託台灣流行病學會管理的「戒菸治療管理中心」，涉嫌以假發票、人頭帳戶詐領菸捐款項。

國健署菸害防制組組長羅素英今天晚間受訪時表示，「戒菸治療管理中心」主要受理全台戒菸相關服務行政庶務為主，以及戒菸人次、戒菸率資料分析、戒菸合約院所簽約及訪查、審查菸害防制戒菸服務健康捐專款專用補助金申請等工作。

羅素英指出，黃國昌12日召開記者會披露台灣流行病學會管理的「戒菸治療管理中心」涉嫌提供不實發票單據、款項流入私人帳戶等情形後，當天下午便會同政風、秘書、主計人員到該中心查核，發現台灣流行病學會確實有成立私人帳戶、缺乏臨時工資佐證、部分經費單據不實等情事。

國健署13日也發函台灣流行病醫學會，要求該會於3個工作天內書面提出計畫履約管理的內部運作、經費運用流向等使用明細及相關帳冊，該報告已轉交檢調單位進行進一步調查，內容不便透露。

羅素英表示，由於台灣流行病學會涉嫌成立私人帳戶、部分經費單據不實等問題，若檢調查證屬實，最快1到2個月內會和該學會解除2019年計畫契約，這是戒菸治療管理中心第一次面臨解約情形，未來會持續加強稽查機制和管理，避免類似事件再次發生。

羅素英也強調，未來即便解約，國健署也會研擬相關配套措施，承諾民眾戒菸服務不受影響。（編輯：方沛清）1080220

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