暖冬補助獲好評 林佳龍：4月將推春遊專案

交通部長林佳龍說，暖冬過了春天就來了，預計4月將推出春遊專案，除了補助旅行社與旅館外，也鼓勵地方政府提案。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北26日電）交通部日前推出暖冬旅遊補助，獲得好評，交通部長林佳龍今天說，預計在4月推出春遊專案，除了補助旅行社與旅館外，也鼓勵地方政府提案，能夠擴大效應，目前有8億多的預算。

立法院今天下午繼續進行施政總質詢，民進黨立委李昆澤在質詢時表示，這次暖冬旅遊補助對高雄幫助非常大，為高雄旅遊打下強心針，針對國內旅遊的相關推動，他也詢問林佳龍相關具體的作法。

列席備詢的林佳龍表示，針對暖冬旅遊補助與擴大暖冬補助的效應，投入了新台幣21億元，創造了115億的產值，尤其是住房率，平均增加2到3成，現在就是希望在淡季時，將政府的力量與資源集中；未來也將整合主題性與區域，做整體的行銷，這樣效果會更好。

李昆澤再問，針對春季旅遊，是否有具體的方案，林佳龍說，暖冬過了春天就來了，因此將推出春遊專案，預計在4月推出，除了補助旅行社與旅館外，也鼓勵地方政府提案，能夠擴大效應，目前則有8億多的預算。

李昆澤表示，除了國內旅遊外，國際旅遊也是重要的推動方向，他再度詢問林佳龍，對於國際旅遊的推動，有何具體方案，林佳龍說，陸客減少，但從日本、東南亞補回來的還要多，所以去年國外觀光客到台灣有1106萬人次，除了陸客外，日韓、東南亞、歐美這3大塊，今年經過行銷，還有成長的空間。（編輯：黃國倫）1080226