日本流感麻疹疫情燒 出國不能只靠信用卡旅平險

（中央社記者邱柏勝台北28日電）民眾出國習慣用信用卡買機票或刷團費，可享基本旅平險及旅行社提供的責任險，但保障範圍有限。產險業者建議民眾自行投保旅平險，並增加「突發疾病險」附約，讓旅途更安心。

二二八連假來臨，許多民眾趁工作空檔出國旅行，其中日本由於飛行時間短，且觀光景點多，加上文化接近性高，成為許多台灣人旅遊首選。然而近期日本「德國麻疹」疫情持續加劇，流感也開始流行，日前更有台灣女童跟團赴日本北海道染上流感，回台後不治的憾事發生。

保險業者指出，隨著國人保險意識興起，加上日前華航發生機師罷工事件殷鑑不遠，民眾出國旅遊通常都會購買旅遊平安險。目前許多信用卡都有提供刷卡買機票或團費，即附加旅平險服務，但通常僅有在「搭乘大眾交通工具期間」才有保障，且僅保障身故及失能，其中也只有部分卡別會附加行李遺失、班機延誤的旅遊不便險。

至於跟團的民眾，雖然旅行社會投保綜合責任保險，但也只保障「旅行團行程期間」，民眾前往集合地點、以及回台返家的行程若有意外，皆不在保障範圍，也不包含出國旅遊時生病的醫療險、及行李遺失時的不便險，因此民眾若想獲得全方位保障，自行向保險公司投保旅遊保險仍有必要。

產險業者指出，民眾在國外旅遊，發生水土不服、身體不適的情況十分常見，且國外醫療費用高昂，也可能因為語言障礙，較難形容病況，導致檢查項目增加，費用相對提高。

因此業者建議，民眾購買旅平險後，可附加意外醫療險，實支實付理賠因意外衍生的醫療費，另外再附加海外突發疾病險附約，因應突發疾病造成的醫療費。不過業者也提醒，海外突發疾病的定義是指出發前90天或180天（依各家保險公司條款規定而有不同）沒有該項疾病的就診記錄，若是既有的病症在國外時又發病就醫，海外突發疾病保險就無法理賠。

根據和泰產險統計，保戶出國投保旅平險時有附加「海外突發疾病保險」的比例高達8成，顯示大部份民眾對於出國時可能發生的醫療風險相當重視。海外突發疾病保險包含海外就醫門診、住院等保障，保戶若在國外感染發病急需就診，才能夠無後顧之憂。（編輯：林淑媛）1080228