爸爸罹口腔癌家庭苦 超級英雄微電影給支持

（中央社記者陳偉婷台北2日電）台灣每3小時就有一個爸爸因口腔癌倒下，患者多為30至59歲勞動者，大部分有嚼檳榔習慣。陽光基金會推「我的爸爸是超級英雄」微電影，民眾點擊、轉發就可幫助口癌家庭。

陽光基金會口友宣導隊志工崔文彬嚼檳榔20年，發現口腔癌時已是末期。開刀後，他右半臉的口腔骨骼、牙齒與臉頰幾盡切出，後續又開15次清創、整型手術，吃飯時食物會掉滿身，周圍異樣眼光讓他備感壓力，曾長達5年找不到工作。

類似崔文彬的故事很多，陽光基金會每年服務1600個口腔癌友及家庭，因口腔癌患者往往是家庭經濟支柱，且多有嚼檳榔習慣，從事勞動工作，若罹病會讓原本就不寬裕的家庭陷入困境。

陽光基金會近年來也推動檳榔園廢園轉作油茶樹計畫，希望讓更多人了解檳榔害處，減少嚼檳榔致癌風險，近日也推出「我的爸爸是超級英雄」公益微電影。

影片從孩子陽陽的視角出發，描述他所崇拜的爸爸行俠仗義，有著超級英雄特質，然而爸爸卻因吃檳榔罹患口腔癌病倒。為了保護兒子，爸爸決心戒檳榔，並將阿公留下的檳榔園廢園轉作油茶樹。

口腔癌友崔文彬近年努力勤跑校園，希望讓學子了解檳榔危害，遠離致癌物，也呼籲民眾可轉分享「我的爸爸是超級英雄」微電影，舉手之勞轉發就可幫助口癌病友家庭。

陽光基金會發布新聞稿指出，即日起至4月24日，只要上YouTube看「我的爸爸是超級英雄」微電影，每多一人觀看，台灣大哥大基金會即捐新台幣1元給陽光基金會，做為服務口癌病友家庭的經費。影片網址為https://youtu.be/BTSEBNMw6u4。（編輯：張芷瑄）1080302