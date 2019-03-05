不只盛載愛情 摩天輪成高空救援訓練場地

「第2屆消防繩索救助交流」活動由多個縣市消防員自發性創立，30名救難好手5日齊聚台中知名樂園摩天輪下進行交流賽，考驗救災臨場應變能力，增加繩索救援經驗值。中央社記者趙麗妍攝 108年3月5日

（中央社記者趙麗妍台中5日電）摩天輪除可盛載愛情還可成為救援訓練場地，來自全台繩索救難好手齊聚台中麗寶樂園，挑戰摩天輪停機時，遊客受困的危機，考驗臨場應變能力，增加繩索救援經驗值。

「繩索技術交流賽」由多個縣市消防員自發性創立，今年邁向第2屆，30位救難好手齊聚麗寶樂園天空之夢摩天輪下進行交流賽。園方除無償提供場地外，當天摩天輪全面停止營業。

現場模擬摩天輪停機，遊客受困身體不適，需高空開啟車廂吊掛救援，以及員工失足掉落防墜網等多項救援項目。救難員必須挑戰以繩索攀上32米高空平台，拯救人員後，再以繩索回到地面。

主辦單位成員劉哲宏表示，賽事採現場出題，選手在事先不知道題目的狀況下，必須先觀察地形再擬出救援計畫，除考驗團隊合作與繩索應用協調力，希望藉由賽事交流，互相學習各隊間的新技術。

高雄KRRT隊教練洪丞軒指出，平時的訓練場地較為簡單，此次能實際到摩天輪上操作，對消防救難很有幫助，充滿挑戰性的高度與鋼梁是可遇不可求的好場地，有效提高救災專業度。

麗寶樂園副總經理王永豪表示，天空之夢摩天輪設有不斷電系統，可正反兩向旋轉、方便救援，每個車廂配有緊急通話鈕，一旦意外發生就會立即啟動SOP；為提升搭乘安全，這次開放做為比賽場地，希望能提升搜救員的專業經驗。（編輯：翁翠萍）1080305