20大醫事團體站出來 籲WHA不遺漏台灣

台灣醫事團體13日上午在台大校友會館舉辦「全民均健，不遺漏台灣，台灣應參加WHA」聯合國際記者會，會中發表中英文聲明，呼籲WHA不應遺漏台灣。中央社記者鄭傑文攝 108年5月13日

（中央社記者陳偉婷台北13日電）台灣3度被拒於WHA門外，醫師公會全聯會理事長邱泰源今天說，全民均健是世衛核心宗旨，台灣因政治因素被遺漏在外，台灣20大醫事團體呼籲，世衛應邀請台灣參與WHA。

第72屆世界衛生大會（WHA）將於20日至28日在日內瓦聯合國萬國宮召開，台灣已連續3年沒有受邀參加。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長、民主進步黨籍立法委員邱泰源上午舉行記者會表示，國際支持台灣參與WHA的聲量逐年增加，世界醫師會也致函到世界衛生組織（WHO），希望邀請台灣參與WHA，許多國際友人也發聲，顯見國際社會對世衛遺漏台灣的事實感到憂心與無法認同。

邱泰源表示，對WHO的決定感到遺憾、憤怒，台灣不該因為政治的影響被排除公衛防疫體系之外。今年WHA主題是「全民均健-不遺漏任何人」，人人都享有健康的權利，且台灣樂於對國際做出貢獻，台灣不應該被遺漏。

在國際相挺台灣的同時，台灣20大醫事團體在聯合國際記者會中重申「全民均健，不遺漏台灣，台灣應參加WHA」。

中國屢屢打壓台灣參加國際事務，20大醫事團體聯合聲明指出，台灣有2300多萬人口，政府與各醫事組織對民眾健康維護不遺餘力，運行多年高達99.6%納保率的全民健康保險制度更是國際傲人的成就，台灣可以和世界分享成功經驗，協助WHO在2030年達到全民均健的目標。

聲明指出，台灣在醫療技術、生醫科技、公共衛生等相關專業的發展和世界各國並駕齊驅，不僅有完善的醫療體系評鑑制度，也首開孩童肝移植、亞洲心臟及腎移植、自體腸道移植、重建聲帶、建立東南亞第一個顱顏中心，也是國際不可或缺的防疫伙伴。（編輯：吳佳穎）1080513