90世代經濟壓力大 近6成不滿薪水

（中央社實習記者李依儒、張良知台北20日電）畢業季來臨，職場將迎來新鮮人就業潮，人力銀行今天調查顯示，90世代有高達89.4%的人認為經濟是生活壓力來源，另有5成9不滿意薪水。

根據主計總處資料顯示，今年國內3月失業率平均為3.68%，觀察各個年齡層狀況，以20到24歲的失業率最高，說明年輕族群在就業市場相對容易受到波動。

為了解90世代（1990年代以後出生）的生存壓力與現況，1111人力銀行今天公布「90世代生存壓力」調查，根據資料顯示，90世代每月生活成本開銷為新台幣1萬4389元，開銷前3名是生活費、學貸、外食費，另有高達5成9不滿意薪水。

調查也指出，90世代有高達89.4%的人認為經濟是生活壓力來源。其中在職場的壓力包括起薪低、加薪難、升遷慢、找不到適合的工作。

現職活動接待、宣傳的蔡佳穎表示，剛畢業時曾在飯店工作領29k，對社會新鮮人來說很不錯，但做4年只調薪2000元，而且台北的開銷大、生活壓力大，所以在半年前就離職。

她認為，政府調高基本薪資對社會新鮮人收入沒有更好，感覺月薪也沒什麼改變，因為有些公司會讓工時變長。

目前在大學半工半讀的吳睿芸表示，大學開始要自己負擔房租、生活費和大學4年約24萬元的學貸，因為想在畢業前還清學貸，所以兼職3份工作，每天都覺得很辛苦，但因政府調高基本工資，減輕一點生活開銷的壓力。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華說，雖然基本工資今年已調高至2萬3100元，但沒有改善社會新鮮人的經濟狀況，應該鼓勵年輕人多充實自己的專長，並維持固定儲蓄的習慣。

這份調查是由1111人力銀行在2019年5月6日到5月17日，針對30歲以下會員進行立意抽樣調查，總計回收共983份。（編輯：楊凱翔）1080520