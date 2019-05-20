法院認定未違生命權 法國植物人終止維生系統

（中央社記者曾依璇巴黎20日專電）法國男子藍柏臥床近11年，一直依賴維生系統，家屬多年來為了是否讓他繼續在此條件下活著而對立，法院認為停止維生系統不違反生命權，醫院今天起停止人工供給營養及水份補充。

今年42歲的藍柏（Vincent Lambert）原本是護理人員，於2008年因交通事故成了植物人，一直臥床在法國東北部城市漢斯（Reims）的醫院，他的妻子認為已無康復希望，藍柏自己也不會願意以這種形式活著，應該有尊嚴地死去，但藍柏的雙親信仰天主教，反對終止兒子生命。

根據2016年通過的法案，法國目前禁止安樂死和協助自殺，但若治療無效或不成比例，或只是人工維持生命的情況下，允許終止治療。

藍柏的妻子與他的雙親多年來循各種途徑爭論，法國最高行政法院曾判定醫院可停止藍柏的維生系統，歐洲人權法院（CEDH）也於2015年認定，停止維生系統並不違反生命權。

費加洛報（Le Figaro）報導，昨天在漢斯醫院前，約200人聚集替藍柏祈禱，反對停止他的維生系統，藍柏的母親薇薇安（Viviane）說，藍柏並不是瀕死，他還有反應；藍柏的親戚菲力彭（David Philippon）也說，藍柏看到父母時會哭，「他能感覺到自己身邊發生的事」。

媒體透過藍柏雙親的律師和其他家屬的消息得知，醫院今早開始終止藍柏的維生系統。

法新社引述波爾多健康中心的安寧醫療醫師德伐洛瓦（Bernard Devalois）的說法表示，藍柏沒有意識，不會感覺到飢餓或口渴，他會在數天內自然死亡。

生命協會（Alliance Vita）代表德爾維勒（Tugdual Derville）說，此例一開，將一發不可收拾，「藍柏不是瀕死，沒有生病，本人也沒提出要求」，不該擅自決定終止他的生命。

尊嚴死協會（ADMD）主席羅梅洛（Jean-Luc Romero）則表示，藍柏一案反反覆覆這麼多年，證明相關法律有多模糊，為避免更多家庭悲劇，應盡快修法，並規定必要時家屬做決定的順序，例如在比利時，順序是當事人的配偶、孩子，再來才是父母。

根據民調機構易普索（Ipsos）今年4月公布的調查結果，96%的法國受調者贊成安樂死法制化。(編輯：王永志）1080520