腸癌患者排便太用力 胃衝破橫膈跑進胸腔

台中慈濟醫院胸腔外科主任吳政元（圖）21日表示，一般橫膈膜破裂常有明顯外傷病史，罹患直腸癌的45歲李姓男子無外傷病史，卻因排便太用力，腹壓太大撐破橫膈膜，胃跑進胸腔，相當罕見。中央社記者趙麗妍攝 108年5月21日

（中央社記者趙麗妍台中21日電）45歲李姓男子罹患直腸癌，術後偶有排便不順問題，有天他用力排便，上腹部突感劇痛，後來疼痛感消失，未料之後用餐吃沒幾口就腹部脹痛，就醫發現胃跑進胸腔。

台中慈濟醫院胸腔外科主任吳政元今天表示，一般橫膈膜破裂常有明顯外傷病史，例如舉重、生產等，李姓男子無外傷病史，卻因排便太用力，腹壓太大撐破橫膈膜，胃跑進胸腔，相當罕見。

李男就醫接受斷層影像檢查，吳政元指出，患者的胃腫大且充滿食物，左肺被胃擠壓剩不到一半，幸運的是肺沒有因壓迫而呼吸困難，病人如果再拖下去，可能造成胃扭轉，引起缺血性壞死，嚴重時就會致命。

吳政元說，李男曾接受直腸手術及化療，腸道容易脹氣，排便用力的動作會造成的腹壓比一般人高，當時發生劇痛，就是橫隔膜產生破洞。

吳政元表示，患者1個月後才就醫，用力排便的習慣讓胃沿著橫膈膜破洞，一直向上擠壓肺，時間一久，原來的小破洞就擴大為超過7公分大洞，胃就擠進左側胸腔，造成橫膈膜疝氣。

李男接受手術，先放置胃引流管讓胃消脹，再用內視鏡輔助手術分離胸腔內已經沾黏的胃與橫膈膜及肺，把胃推回腹腔原來位置，最後修補橫膈膜破洞。術後，李男可以正常吃飯也沒有胃悶脹的感覺。

吳政元提醒，腸癌易便秘的病人應使用軟便藥物並注意排便別太用力，萬一發生異常劇痛時，就要趕緊回醫院檢查，避免發生遺憾。（編輯：陳俊碩）1080521