醫院終止法國植物人維生系統 法院改判不准

法國植物人藍柏因嚴重腦受損四肢癱瘓，已臥床11年，是否該安樂死，家人甚至整個法國因此意見分歧。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社史特拉斯堡21日綜合外電報導）法國植物人藍柏臥床11年是否該安樂死，家人甚至整個法國因此意見分歧，醫院原遵照法院裁決開始中斷治療，但上訴法院改判必須恢復維生系統後，醫生今天又接上維生裝置。

42歲的藍柏（Vincent Lambert）因嚴重腦受損四肢癱瘓，正待聯合國身心障礙者權利委員會（Committee on the Rights of Persons with Disabilities）審視，巴黎上訴法院裁決，有關部門必須「竭盡所能」讓藍柏活下去。

藍柏的高齡73歲母親薇薇安（Viviane）讚揚這項裁決，她極力爭取給兒子維持生命的醫療照護，指稱法院的裁決是「非常重大勝利」。

依循藍柏的妻子與其他親友的期盼，法國醫師稍早中止供應藍柏營養與水份。

其他法院在今年已支持他們有關藍柏藥石罔效的評估。自從2008年因車禍癱瘓以來，藍柏已存活超過10年。

醫療消息來源透露，沒有維生系統，藍柏數日或一週內就會死亡。10多年來他在法國北部漢斯市（Reims）的西巴斯托波醫院（Sebastopol Hospital）靠維生系統活著。

這樁官司再度掀起有關法國死亡權利法律的激烈爭辯，此法律容許無藥可救的重症傷患「消極」安樂死。

藍柏的雙親是虔誠天主教徒，一再訴諸法律行動要求讓兒子活下去，並與藍柏的妻子和6個手足爭執不休，而他們認為最人道方式就是讓藍柏安息。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1080521