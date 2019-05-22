台64台65線1年近千件車禍 警跨區機制更快處理

台64線及台65線快速道路為新北市重要交通動脈，一旦發生事故，容易造成交通壅塞回堵，新北市警察局為此訂定「交通敏感路段（台64線、台65線）跨區支援協調機制」，22日舉行示範說明會。（新北市警察局提供）中央社記者葉臻傳真 108年5月22日

（中央社記者葉臻新北22日電）新北市政府警察局統計，台64線及台65線快速道路，去年共發生953件事故，影響約190萬車次，新北市警局制定跨區協調機制，4月開始實施，成功大幅降低員警獲報到場時間。

新北市政府警察局交通警察大隊統計，光是去年，台64線快速道路共發生561件事故，影響超過112萬車次，台65線快速道路則有392件事故，影響超過78萬車次。

警方表示，台64線及台65線快速道路為新北市重要交通動脈，一旦發生交通事故，容易造成交通壅塞回堵。

為此新北市警察局訂定「交通敏感路段（台64線、台65線）跨區支援協調機制」，加速員警到場，及早排除事故車輛，減少壅塞程度。

新北市政府警察局長陳檡文表示，由於台64線及台65線分屬不同分局轄區，以往如發生交通事故，轄區分局同仁常需繞道上高架道路，到場時間較長。

跨區支援協調機制藉由在台64線、台65線重要入口匝道附近預置警力，負責鄰近路口交通疏導，若通報發生交通事故時則立即前往就近處置，不限於所屬轄區範圍，能有效降低事故後的壅塞程度。

新北市警察局今天表示，該機制4月1日實施以來，事故發生後員警到場時間，由3月份平均18分鐘減少至10分鐘，到場時間平均約減少44%，藉由預置警力迅速到場進行初步處理，大幅減少路段壅塞程度，未來將持續實施。

警方提醒，若駕駛發生純財損交通事故，且車輛仍可移動，報警後應先行拍照、標繪後移置路邊不妨礙交通的地方，若妨礙交通，最高可依道路交通管理處罰條例第62條第2項處以新台幣600元以上至1800元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1080522