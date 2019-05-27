精進中小學科學教育 教部擬每年投入2.2億經費

（中央社記者許秩維台北27日電）為精進科學教育發展，教育部規劃於108年至111年，每年在中小學科學教育投入新台幣2.2億元，另外也將結合新興科技，編纂人工智慧教材和課程模組。

立法院教育及文化委員會今天邀請科技部、教育部、原住民族委員會進行「強化科學教育推廣至國民教育及原住民族教育之應用」專題報告。

科技部次長謝達斌報告時表示，為強化科學教育推廣至國民教育的應用，科技部推動高瞻計畫，補助高中職和國中學校，透過中學教師與專業學者進行協同行動研究，合作研發課程模組，將新興科技融入中學創新課程發展研究。

為照顧弱勢多元族群和提升中低成就學生的數理能力，科技部也推出科學教育培龍計畫，補助大學研究團隊透過在校實地實驗教學，投注資源進入偏鄉國中小，研發多元適性的教學策略和教學模組，培育數理種子教師，並逐年擴展實驗學校。

教育部次長劉孟奇報告時指出，為精進科學教育發展與提升科學教育品質，教育部已研訂「中小學科學教育中程計畫」，規劃108年至111年，每年投入新台幣2億2260萬元，從專業師資、精進教學、永續課程和優質人才等面向精進科學教育。

十二年國教新課綱以「核心素養」作為課程發展主軸，國中階段更增設科技領域，劉孟奇表示，教育部也規劃結合新興科技，編纂人工智慧（AI）教材、教案和課程模組，讓國中小學生學習新興科技，預計民國109年1月底完成規劃。（編輯：吳佳穎）1080527