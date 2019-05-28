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國軍戰機彰化戰備道操演
國軍漢光35號彰化戰備道操演28日清晨登場，國軍三型主力戰機（F-16V、幻象2000、IDF經國號戰機）及E-2K預警機成功降落與起飛。軍方動員1636名相關人員、215部車輛、13架飛機參訓。不少軍事迷齊聚現場，甚至有民眾持國旗大力揮舞，替國軍加油。
國軍戰機彰化戰備道操演
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國軍戰機彰化戰備道操演4/5

戰機起降國道 彰化戰備道旁湧觀看人潮

最新更新：2019/05/28 11:16
「漢光35號」演習彰化戰備道起降實兵操演，28日在彰化舉行，大批民眾在戰備道旁搶拍戰機起降。中央社記者吳家昇攝 108年5月28日
「漢光35號」演習彰化戰備道起降實兵操演，28日在彰化舉行，大批民眾在戰備道旁搶拍戰機起降。中央社記者吳家昇攝 108年5月28日

（中央社記者吳哲豪彰化28日電）漢光演習今天在中山高彰化戰備道演練戰機起降，許多民眾凌晨就前往附近搶占制高點，觀看軍機起降。國道部分路段因演習而暫時封閉，造成彰化交流道及溪湖鎮彰水路大塞車。

漢光演習凌晨在中山高速公路彰化戰備道演練戰機起降科目，空軍F-16及幻象2000等戰機都在中山高彰化戰備道起飛降落。許多民眾及軍事迷為一睹戰機在國道起降的英姿，不到凌晨4時許，就進入彰化戰備道兩旁的秀水鄉民生街、陝西村等區域，尋找制高點準備拍攝及觀看。

由於大批軍事迷及民眾湧入彰化戰備道周邊，讓原本寧靜的村落自凌晨起就熱鬧滾滾，加上通往彰化戰備道的平面道路都是小巷道，造成當地大塞車，彰化縣警察局出動數十名員警指揮交通，管制人車出入。

中山高彰化交流道到員林交流道路段配合演習，封閉到中午12時，許多從台中開車行經中山高前往彰化的駕駛人，車子開到彰化交流道時因路段封閉，才從匝道下交流道，造成彰化交流道大塞車；開車從彰化行經國道前往台中上班的民眾因改走平面道路，也造成彰化縣溪湖鎮彰水路大塞車。

彰化縣警察局交通警察隊呼籲，行經國道1號從台中開往彰化的民眾，可以提早從王田交流道接台1線進入彰化；至於從彰化前往台中的民眾，可以走國道3號接台74線快速道路，避免塞車。（編輯：戴光育）1080528

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