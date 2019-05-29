研究：加味電子菸恐構成心臟病風險

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）電子菸通常不會被認為跟一般香菸一樣有風險，但研究人員卻發現加味電子菸可能對心臟不好。

戒菸不成的癮君子有時會改抽電子菸，不想吸入菸草中的致癌物。

抽菸不只會造成肺癌，也是導致心臟病的凶手，但電子菸和心臟病之間的關聯性較不為人所知。

隨著越來越多青少年吸電子菸，瞭解吸入的化學物質可能構成的獨特風險很重要。

美聯社報導，史丹佛大學（Stanford University）醫學院心血管中心主任吳慶明（Joseph Wu）的團隊，在實驗室裡以培養皿培養正常健康人血管上細胞。然後把這些細胞暴露在6種不同口味的電子菸霧中，測試這些不同口味菸霧是否會對人類健康造成影響。

研究發現即使沒有尼古丁，加味電子菸也可能導致血管問題，恐升高心臟病風險。

這項發現27日發表在「美國心臟病學會期刊」（Journal of the American College of Cardiology）。

其中肉桂和薄荷醇似乎毒性最強。但整體而言，細胞出現受損和發炎跡象，比較難形成新血管，或者傷口比較難癒合。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1080529