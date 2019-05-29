更多編輯台推薦新聞：
夏月電價、住宅轉租..等 6/1新制上路報你知
生活

夏月電價、住宅轉租..等 6/1新制上路報你知

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

測到心跳了 大屯火山和龜山島都是活火山
科技

測到心跳了 大屯火山和龜山島都是活火山

發票彩券中獎5000元以下擬免稅 最快12月上路
生活

發票彩券中獎5000元以下擬免稅 最快12月上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

研究：加味電子菸恐構成心臟病風險

最新更新：2019/05/29 21:57

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）電子菸通常不會被認為跟一般香菸一樣有風險，但研究人員卻發現加味電子菸可能對心臟不好。

戒菸不成的癮君子有時會改抽電子菸，不想吸入菸草中的致癌物。

抽菸不只會造成肺癌，也是導致心臟病的凶手，但電子菸和心臟病之間的關聯性較不為人所知。

隨著越來越多青少年吸電子菸，瞭解吸入的化學物質可能構成的獨特風險很重要。

美聯社報導，史丹佛大學（Stanford University）醫學院心血管中心主任吳慶明（Joseph Wu）的團隊，在實驗室裡以培養皿培養正常健康人血管上細胞。然後把這些細胞暴露在6種不同口味的電子菸霧中，測試這些不同口味菸霧是否會對人類健康造成影響。

研究發現即使沒有尼古丁，加味電子菸也可能導致血管問題，恐升高心臟病風險。

這項發現27日發表在「美國心臟病學會期刊」（Journal of the American College of Cardiology）。

其中肉桂和薄荷醇似乎毒性最強。但整體而言，細胞出現受損和發炎跡象，比較難形成新血管，或者傷口比較難癒合。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1080529

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報