看職棒挺農產 陳吉仲棒球場發送香蕉

農委會主委陳吉仲（左4）6日前往台中洲際棒球場發送香蕉，吉祥物香蕉人、火龍果人也到場造勢，希望透過棒球的高人氣，帶動國產水果行銷。中央社記者趙麗妍攝 108年6月6日

（中央社記者趙麗妍台中6日電）為推廣台灣優質水果，農委會與中華職棒球團合作，農委會主委陳吉仲今天前往台中洲際棒球場發送香蕉，希望透過棒球的高人氣，帶動國產水果行銷，讓消費者享受優質的農產品。

農委會今天準備近6000根的香蕉，在洲際棒球場入口，由陳吉仲發送給入場的民眾，吉祥物香蕉人、火龍果人也到場造勢，讓不少進場的民眾相當驚喜。

陳吉仲表示，今年的水果除荔枝、龍眼外，大部分都是豐收，水果的價格、水準也維持得很好，目前台北農產果菜批發市場的香蕉價格每公斤新台幣35元，和去年同期的價格相較為2倍多。

陳吉仲指出，每樣水果的價格在合理水準下，農委會更要來促銷，讓消費者享受優質的農產品，透過職棒體育活動跟水果結合，運動需要大量的熱量，香蕉可以補充及時熱量，更希望所有球迷每天至少吃1根香蕉。

陳吉仲現場除發送香蕉外還擔任開球嘉賓，吉祥物香蕉人、火龍果人也和中信兄弟吉祥物小翔、中信兄弟啦啦隊Passion Sisters共同跳開場舞，炒熱氣氛。農委會6月14日也將前往桃園國際棒球場舉辦開球日活動。（編輯：李亨山）1080606