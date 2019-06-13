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秋行軍蟲入侵嘉義 成立緊急應變小組因應

最新更新：2019/06/13 10:20

（中央社記者黃國芳嘉義縣13日電）嘉義縣鹿草鄉一處食用玉米田昨天經農委會防檢局確認是迄今第三例秋行軍蟲。嘉義縣農業處調派怪手挖洞掩埋植株，覆蓋烏肥，因還有通報一例，縣府成立緊急應變小組因應。

農委會10日確認苗栗縣飛牛牧場出現首例中國大陸飄來的秋行軍蟲。另外，宜蘭縣頭城地區一處玉米田、嘉義縣鹿草鄉一處玉米田都發現疑似秋行軍蟲，昨天經有關單位檢驗後確認是第二例、第三例秋行軍蟲。

嘉義縣政府昨天下午接獲中央證實，立即調派怪手到場，將已封鎖的7分多地玉米田植株挖洞掩埋，並覆蓋烏肥，今天持續進行掩埋作業。

嘉義縣長翁章梁昨天晚上也到場關切處置作為，他說，最近秋行軍蟲入侵台灣，已對農作物造成威脅，嘉義縣也出現秋行軍蟲入侵案例，縣府已成立緊急應變小組，要將傷害降到最低。

翁章梁表示，現階段出現的都是秋行軍蟲的幼蟲，只要在變為成蟲前的14天關鍵期消滅幼蟲，就能有效防範秋行軍蟲入侵。防疫期限內只要主動通報，確定是秋行軍蟲後，即可獲得獎金新台幣1萬元。

嘉義縣農業處農務科長李秋瑩今天表示，接獲防檢局通知，六腳鄉一處玉米田也出現疑似秋行軍蟲入侵案例，是由農民主動通報，目前正在進行分子生物鑑定，結果最快明天會出爐。

李秋瑩呼籲農民有發現疑似秋行軍蟲的幼蟲，可利用4種通報方式，包括防檢局防疫小尖兵臉書、防檢局line@ https://pse.is/HJ3V7、防檢局防疫專線0800-039-131或是下載「農作物天然災害及時回報」APP。（編輯：黃世雅）1080613

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