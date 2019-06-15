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英國醫院伙食傳播李斯特菌 迄今已5死

最新更新：2019/06/15 18:11

（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國衛生部今天表示，有兩名病患在醫院食用三明治和沙拉後，因感染李斯特菌（Listeria monocytogenes）而致食物中毒死亡；先前已有3名住院病患因此喪命。

李斯特菌症（Listeriosis）是罕見的細菌感染症，對免疫力較弱者和孕婦尤具危險性。

根據台灣衛生福利部疾病管制署的資料，此菌可存活於多種不同的環境條件，於4℃環境中可持續生長繁殖，且對於乾燥、高溫、酸性環境、鹽及酒精具耐受性（需達72°C以上才可殺死），因此人類如生食蔬果或未經充分加熱的即食性食品，即可能感染李斯特菌。此外，英國國家醫療保健服務系統（NHS）的資料顯示，乳製品也是感染源之一。

死於李斯特菌症的病患據稱是在食用了「好食品供應鏈」（The Good Food Chain）公司提供的三明治和沙拉後染菌，目前相關產品已被醫院下架。公司方面也在官網發表聲明，表示已全面並透明地配合政府權責單位調查。

國家感染局（NIS）副主任芬恩（Nick Phin）表示：「目前在健康照護機構以外尚未發現與此感染事件有關的病患，但我們持續調查中。」

「有關單位已迅速採取行動以保護病患，疾病的公共風險低。」

「好食品供應鏈」供應國家醫療保健服務（NHS）系統下的全英43個醫院集團，每個集團通常包含若干家醫院。

「好食品供應鏈」的肉品供應商是「北國熟肉」（North Country Cooked Meats）。其肉品在疫情爆發後的檢驗結果對李斯特菌呈陽性反應，意即肉品含李斯特菌。

目前「好食品供應鏈」、「北國熟肉」和經銷商「北國優質食品」（North Country Quality Foods）皆已自發停止生產和配銷相關產品。（譯者：陳韻聿/核稿：張佑之）1080615

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