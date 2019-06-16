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北港大復戲院懷舊音樂饗宴 旅宿雲林享兌入場券

最新更新：2019/06/16 16:04

（中央社記者葉子綱雲林縣16日電）歷史建築北港大復戲院整修完成，將邀請民歌手獻唱懷舊經典名曲，縣府文化處今天表示，來雲林旅遊住宿享兌換入場券，歡迎民眾來體驗90多年歷史戲院的新風華。

建於1927年的大復戲院，是北港首間戲院，盛極一時，最早名稱「北港座」，後改名大復戲院，前棟及後棟建築分別在1964年及1967年改建，1992停業，2009年由雲林縣政府公告登錄為歷史建築，2011年推動修復計畫。

雲林縣政府文化處長陳璧君說，大復戲院修復完成，在原有架構下，從外觀到內部表演台、展示空間等都綻放新生命力，在嶄新面貌中散發歷史的味道，走進戲院會讓民眾感受到穿梭歷史回憶。

她指出，大復戲院曾是地方民眾重要休閒場域，未來將活化運用為地方小型劇場、藝文展演空間，以現代化經營融入北港百年藝鎮的人文，創造戲院歷史新風采。

為迎接北港大復戲院的新風采，文化處舉辦的懷舊音樂會，日期修改為29日邀請李明德、王瑞瑜，30日邀請丁曉雯、林隆璇、林亭翰、許景淳等知名民歌手，演唱「為愛往前飛」「玫瑰人生」「重提往事」「木棉道」「如果能夠」「陽光和小雨」等膾炙人口名曲。

雲林縣政府文化處觀光行銷科長蔣明新指出，大復戲院懷舊音樂會每天2場，分別是下午2時30分至4時30分、晚間7時至9時。從20日至活動當日，民眾可在文化處斗六服務台、虎尾布袋戲館及北港文化中心索票，或登入Accupass活動通網站索取憑QR code入場。

蔣明新表示，來雲林旅遊（含春遊方案）住宿合法旅宿的遊客，可憑6月20日起的收據、發票或訂房證明，前往北港文化中心兌換入場券，每人限索2張，送完為止，歡迎來體驗大復戲院歷史建築的新律動。（編輯：方沛清）1080616

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