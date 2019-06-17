國衛院生物晶片抓細胞更快 助縮抗體藥研發時程

（中央社記者陳偉婷台北17日電）國家衛生研究院副研究員許佳賢研發微流體生物晶片，可高效率擷取單顆細胞，並進一步培養為單株細胞族群，提升製作單株抗體效率，有助縮短抗體藥物的研發進程。

微流體技術常見於新藥開發、生醫研究及臨床檢驗等研究領域，具有成本低廉且檢測速度快等優勢。

國衛院生醫工程與奈米醫學研究所副研究員許佳賢研發的技術專利「微流體雙微井單細胞培養晶片技術」，可高效率擷取單顆細胞。

許佳賢上午在記者會表示，在置備抗體藥時，能產生符合使用的細胞機會非常少，但生物技術中有一種單克隆細胞的建立，意即挑選出一顆細胞，藉由細胞的複製產生一群細胞，這群細胞保有單細胞特性，提升成功機率。

生產單株克隆細胞有其瓶頸，許佳賢說，首先必須耗費大量人力與時間成本，以往抓取單顆細胞的成功機率僅1至2成，且產生一個單株克隆細胞約要使用100至300個96孔盤。需重複挑選與培養才能增加獲得的細胞為單株克隆的機率。

「微流體雙微井單細胞培養晶片技術」是利用具有2個微孔結構的特殊微流道設計，將單顆細胞高效率地個別抓取後置入一個大培養空間，藉以提供足夠空間讓細胞貼附及生長，能將抓取單顆細胞的成功率提升到近8成，效率提升4倍。

許佳賢表示，此技術操作省時，減低培養耗材用量，研究人員也可依照不同的實驗需求選擇各種尺寸的孔洞來篩選不同種類的單顆細胞，達到高效率的單細胞篩選與培養，也有助降低實驗室研究成本。

國衛院今年4月和元錦生技正式完成技轉授權簽約，推動微流體晶片相關應用，可望加速生技產業的發展。（編輯：張雅淨）1080617