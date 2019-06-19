軍媒青年日報紀錄國軍訓練 獲國際攝影獎項肯定

青年日報新聞官黃雋永少校以作品「FIGHTER」拿下法國PX3國際攝影比賽金牌獎項，忠實紀錄海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班的綜合考驗週課程「克難週」的過程。（青年日報提供）中央社記者游凱翔傳真 108年6月19日

（中央社記者游凱翔台北19日電）隸屬國防部政戰局的軍事媒體「青年日報」，新聞官黃雋永少校、黃一翔中校，忠實紀錄海陸兩棲偵搜專長班克難週及漢光演習空降任務，分別獲2019法國國際攝影比賽金、銅牌肯定。

青年日報報導，青年日報社今年參加歐洲規模最大的攝影比賽法國PX3國際攝影比賽（Prix de la Photographie Paris），得獎名單昨天公布，青年日報新聞官以「FIGHTER」及「Dawning Silence：Paratrooper」2件作品，拿下2019法國國際攝影比賽的金、銅牌獎肯定，讓國際看見中華民國國軍官兵精實訓練實況。

青年日報指出，黃雋永以作品「FIGHTER」拿下金牌獎項，作品拍攝海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班的綜合考驗週課程「克難週」，受測學員經6天5夜連續操課的體力與意志力考驗，並勇闖最後一關「天堂路」，成為兩棲蛙人。

另以作品「Dawning Silence：Paratrooper」拿下銅牌獎的黃一翔，忠實紀錄陸軍特戰官兵執行漢光演習空降任務，在登機前夕，每位官兵展現堅毅眼神、無懼危險，以整齊劃一步伐登上運輸機，等待即將到來的空降任務。（編輯：李信寬）1080619