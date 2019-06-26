池上米乖乖擊敗關山 入選台東10大伴手禮

（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東縣政府網路票選、推薦台東10大伴手禮，池上米乖乖擊敗「前輩」關山米乖乖。10大伴手禮和米有關的米製品占一半，再次證明台東是米的故鄉。

熱氣球嘉年華29日將登場，預計吸引數十萬人潮湧入台東。台東縣政府交通及觀光發展處推出到台東旅行攻略必買懶人包，舉行10大伴手禮選拔。

由民眾在網路推薦或留言的伴手禮超過55種，最後經過2000多名網友票選、留言推薦，選出10大伴手禮。依排序是楊記地瓜酥、歐巴螞寒單餅、青澤琪瑪酥、池上米、池上米乖乖、陳記麻糬、池上米餅、封仔餅、陳家麻糬、連城記地瓜酥。

交觀處長江慧卿表示，第一名的楊記地瓜酥從50年代就開始在台東扎根，是一路陪伴在地人的美好滋味，酥脆可口又淋了麥芽糖漿，多了不同層次的甜蜜口味。

至於關山鎮鄉民質疑關山米是米乖乖的創始地，買氣始終很旺，怎麼輸給「後輩」池上米乖乖，沒擠上前10大伴手禮名單？

承辦的交觀處觀光遊憩科表示，這次選拔邀民眾在「Amazing Taitung-台東縣交觀處」粉絲專頁留言推薦，逾2000網友激推票選，池上米乖乖的網路聲量超過關山米乖乖。

江慧卿說，今年開始交觀處6月至11月將陸續舉辦伴手禮、米苔目、飲料店、甜點、美食、必去必玩景點活動等Top10票選，要讓旅客有線可循，也讓民眾推薦好康抽好禮，必買、必吃、必玩之外，還有台東更多特色的票選將與網友們互動。（編輯：翁翠萍）1080626