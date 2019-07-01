公視台語台7/6開播 8成7系統業者定頻14頻道

（中央社記者吳柏緯台北1日電）公視台語台於今天起在14頻道試播，不過上午仍有系統台用戶反映看不到，對此NCC表示，目前全國已有8成7的系統業者確認能在7月6日正式開播當天定頻在14頻道，部分定頻199頻道。

公視台語台以台語戲劇、節目，以及每日新聞、專題報導為主，從成立到播出，被視為是台灣文化平權的重要一步。不過不論是今天開始的試播，到7月6日正式開播，仍有部分用戶無法在14頻道收看。

NCC平台事業管理處副處長蔡國棟指出，由於公視台語台是國家重要政策，因此NCC積極執行與推動，經過長時間的溝通與說明，多數的系統業者都願意配合，將頻道定頻在14頻道。

不過蔡國棟也坦言，有些系統業者反應因為契約問題，無法即時定頻於14頻道。他進一步說明，目前無法定頻於14頻道的業者反映公視台語台在年中開台，但14頻道目前已排定其他頻道，由於有契約限制無法隨意挪動。

根據NCC統計，已有8成7的系統業者確認，於7月6日正式開播，都將定頻在14頻道，涵蓋台灣系統台用戶數達91.1%。剩下1成3的業者，有部分定頻在199頻道，蔡國棟表示將會持續溝通，希望未來合約問題解決後，都能定頻在14頻道。

蔡國棟進一步表示，上週五也收到大豐與觀天下兩家系統業者的申請，NCC於今天上午開會審查通過，這兩家系統台的用戶在7月6日開播時，都能在14頻道看到公視台語台。

未來NCC將推動分組付費制度，蔡國棟表示，將會持續溝通，希望屆時公視台語台都能放進業者提出的基本頻道之中。（編輯：黃國倫）1080701