嘉縣第3例境外移入登革熱 接觸者無疑似症狀
最新更新：2019/07/11 15:01
嘉義縣再新增一例境外移入登革熱病例，個案為一名4日從柬埔寨旅遊返台、住在竹崎鄉的男性，10日確診感染登革熱，衛生局隨即派人進行在個案活動地區進行噴藥等防治工作。（嘉義縣衛生局提供）中央社記者黃國芳傳真 108年7月11日
（中央社記者黃國芳嘉義縣11日電）嘉義縣出現第3例登革熱確診病例，個案為39歲男性，居住在竹崎鄉，4日他從柬埔寨旅遊返台後，高燒不退，昨天確診為登革熱，接觸者無疑似症狀。
嘉義縣衛生局副局長趙紋華今天表示，嘉義縣今年出現2例境外移入登革熱病例，分別是朴子市、新港鄉的外籍移工、新住民，2人都是返鄉探親回台後發病，昨天確診第3例是39歲男子，於4日從柬埔寨旅遊返台後，高燒不退，7日到醫院就醫，初步快篩疑似罹患登革熱，當天退燒離院。
衛生局針對第3例個案活動地區進行環境病媒蚊調查、孳生源清除及藥劑噴藥等防治工作，同時加強家戶衛教宣導，防堵疫情避免擴散。
衛生局表示，現正值病媒蚊活躍期，民眾如疏於清除積水容器而孳生病媒蚊，易造成病毒傳播。下雨過後，民眾應多注意環境清掃及積水容器清除，家中裝設紗窗、紗門等防護，陰暗處需設置捕蚊燈，出門宜穿著淺色長袖衣褲，身體裸露處塗抹防蚊液，避免蚊蟲叮咬，降低感染風險。
衛生局指出，防治登革熱最有效的方法就是清除容器積水，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，定期「巡」視周圍環境、「倒」置不用的容器、「清」除廢棄容器及「刷」洗容器內壁清除蟲卵，避免病媒蚊孳生；一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛及出疹等疑似症狀，應速就醫並告知旅遊活動史。（編輯：黃世雅）1080711
嘉義縣再新增一例境外移入登革熱病例，新增個案住在竹崎鄉，衛生局也隨即派員進行個案活動地區的病媒蚊孳生源調查等防治工作。（嘉義縣衛生局提供）中央社記者黃國芳傳真 108年7月11日