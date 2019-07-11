嘉縣第3例境外移入登革熱 接觸者無疑似症狀

嘉義縣再新增一例境外移入登革熱病例，個案為一名4日從柬埔寨旅遊返台、住在竹崎鄉的男性，10日確診感染登革熱，衛生局隨即派人進行在個案活動地區進行噴藥等防治工作。（嘉義縣衛生局提供）中央社記者黃國芳傳真 108年7月11日

（中央社記者黃國芳嘉義縣11日電）嘉義縣出現第3例登革熱確診病例，個案為39歲男性，居住在竹崎鄉，4日他從柬埔寨旅遊返台後，高燒不退，昨天確診為登革熱，接觸者無疑似症狀。

嘉義縣衛生局副局長趙紋華今天表示，嘉義縣今年出現2例境外移入登革熱病例，分別是朴子市、新港鄉的外籍移工、新住民，2人都是返鄉探親回台後發病，昨天確診第3例是39歲男子，於4日從柬埔寨旅遊返台後，高燒不退，7日到醫院就醫，初步快篩疑似罹患登革熱，當天退燒離院。

衛生局針對第3例個案活動地區進行環境病媒蚊調查、孳生源清除及藥劑噴藥等防治工作，同時加強家戶衛教宣導，防堵疫情避免擴散。

衛生局表示，現正值病媒蚊活躍期，民眾如疏於清除積水容器而孳生病媒蚊，易造成病毒傳播。下雨過後，民眾應多注意環境清掃及積水容器清除，家中裝設紗窗、紗門等防護，陰暗處需設置捕蚊燈，出門宜穿著淺色長袖衣褲，身體裸露處塗抹防蚊液，避免蚊蟲叮咬，降低感染風險。

衛生局指出，防治登革熱最有效的方法就是清除容器積水，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，定期「巡」視周圍環境、「倒」置不用的容器、「清」除廢棄容器及「刷」洗容器內壁清除蟲卵，避免病媒蚊孳生；一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛及出疹等疑似症狀，應速就醫並告知旅遊活動史。（編輯：黃世雅）1080711