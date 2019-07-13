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台南降雨水庫豐盈 嘉南灌區二期稻間灌

最新更新：2019/07/13 15:16

（中央社記者張榮祥台南13日電）台南地區雨勢稍緩，主要水庫水位緩步上升，南化水庫數度蓄滿溢流，已開灌的嘉南灌區二期稻作，由於雨水豐沛，11日起間灌，也就是採間斷灌溉，未持續供灌。

經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢貴今天告訴中央社記者，今年台南雨水豐沛，6月開灌的嘉南灌區2期稻作，第一灌區至第三灌區11日開始間灌，第四灌區僅少量供灌，第五灌區及第六灌區尚未供灌。

曾文水庫、南化水庫、烏山頭水庫等台南主要水庫，水位緩步上升，鄒漢貴表示，近月來台南雨勢雖多集中在平地，但水庫集水區降雨量也不錯，持續挹注水庫蓄水。

鄒漢貴說，曾文水庫蓄水率突破85%，相較於去年多出1倍，和曾文水庫相連的烏山頭水庫蓄水率也突破90%，南化水庫6月14日首度蓄滿溢流，如今已是第三次溢流，今天上午9時才停止。

鄒漢貴表示，台南這波降雨將持續到15日，但中央氣象局預測，17日又將再有一波雨勢，南水局將視雨勢大小決定水庫是否調節性放水。

南水局最新水情顯示，以灌溉為主的曾文水庫，有效蓄水量4億3796萬公噸，蓄水率85.87%；烏山頭水庫有效蓄水量7258萬公噸，蓄水率92.72%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量9135萬公噸，蓄水率99.89%。(編輯:孫承武)1080713

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